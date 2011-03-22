شیرینی سفرهای نوروزی ایرانیان به کام کشورهای همسایه!

به گزارش خبرنگار مهر، ایام 20 روزه تعطیلات نوروز فرصت مناسبی برای مسافرت ایرانیان است. در این ایام تمام صفحات تبلیغی روزنامه ها و سایتهای اینترنتی را تبلیغات مرتبط با فروش تورهای خارجی اشغال کرده است. در این میان دفاتر خدمات مسافرتی بیشتر به فروش این نوع از تورهاعلاقه نشان می دهند. بر اساس گفته معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی، از میان حدود دو هزار و 500 آژانس مسافرتی، دو هزار و 450 دفتر برای خروج مسافر از کشور تلاش می کنند.

برخی از این دفاتر در کنار فروش تورهای خارجی، تور گردشگری داخلی نیز دارند تا در فهرست آژانسهایی که تنها به خروج مسافر مبادرت می ورزند قرار نگیرند و سازمان میراث فرهنگی به عنوان ناظر نتواند از آنها خرده بگیرد. هر چند که سازمان میراث فرهنگی طرح تعادل میان خروج و ورود گردشگر را نیز در دست داشت و قرار بود آژانسداران را ملزم به آوردن یک گردشگر خارجی در مقابل خروج سه گردشگر داخلی کند اما هیچگاه به صورت جدی آن را پیگیری نکرد.

اما با این حال همواره کشورهای خارجی و وزارتخانه های گردشگری کشورهای همسایه از فرصت تعطیلات نوروزی در ایران بهره می برند و در برابر برنامه های نیمه تمام و غیر کارشناسی گردشگری در داخل کشور، به نفع رونق گردشگری خود استفاده می کنند.

در میان آنها، ترکیه که از راه زمینی و هوایی راه را برای خروج گردشگر از ایران هموارتر کرده است بیشترین تبلیغات را برای معرفی جاذبه های گردشگری خود در ایران انجام می دهد. دیدن صفحات روزنامه های کثیرانتشار پر است از تبلیغ تورهای آنتالیا، استانبول و کوش آداسی.

این تورها با قیمتی در حدود 900 هزار تومان تا یک میلیون و 300 هزار تومان برای هفت شب اقامت در یکی از شهرهای ترکیه در ایران فروخته می شود. تور هتلهای سه ستاره در کشورهای خارجی از جمله ترکیه حتما با صبحانه فروخته می شود. در این میان برخی از کشورها مانند مالزی، سنگاپور و چین نیز هتلی ارزان قیمت با خدمات یک هتل سه ستاره ندارند بلکه گردشگران این کشورها در هتلهای بالای چهار ستاره پذیرایی می شوند. به همین دلیل هزینه تور آنها نیز بیشتر از کشورهای همسایه ایران است.

در ایران اگر فقط تور هتلهای چهار و پنج ستاره ترانسفر فرودگاهی دارند در عوض تمام تورهای خارجی با هتلهای سه تا پنج ستاره در کشورهای دیگر هم خدمات صبحانه ارائه می کنند و هم ترانسفر فرودگاهی. در برخی از موارد نیز تورهای گردشگری خارجی با گشت رایگان داخل شهر نیز همراه است.

اما اینکه تور گردشگری خارجی مورد نظر به همراه ناهار یا شام باشد و یا بدون وعده غذایی به قرارداد مابین هتلدار خارجی و آژانسدار ایرانی بستگی دارد.

ضمن آنکه بررسی تورهای خارجی کشورهای خارجی نشان می دهد بعد از شهرهای ترکیه که بیشتر استقبال کنندگان را از ایران دارد دبی، باکو و تایلند نیز مقاصد بعدی تورهای خروجی ایران است. در این کشورها نیز قیمت تورها از 980 هزار تومان به بالا فروخته می شود اما هر اندازه که قیمت تورها بیشتر باشد به تعداد گشتهای داخل شهری و وعده های غذایی نیز اضافه می شود.

مقصد مدت تور هتل سه ستاره هتل چهارستاره هتل پنج ستاره خدمات استانبول 7 شب 880_830 1.200_950 1.800_1.300 هر روز صبحانه+ دو گشت با ناهار دبی 6 شب 1.100_985 1.300_1.200 1.500_1.400 ده گشت ویژه+صبحانه+ناهار آنتالیا 6 شب _ 850_1.300 1.700_880 صبحانه +ناهار+ شام+گشت نیم روزی کوش آداسی 6 شب 1.100_890 1.100_980 1.400_1.100 دو گشت با ناهار+صبحانه+ناهار+شام باکو 5 شب _ 1.200_1.100 1.300_1.200 یک گشت ویژه تمام روز+صبحانه تایلند 7 شب 1.400_1.300 1.600_1.500 1.900_1.700 صبحانه+گشت شهری+دو وعده غذا مالزی 8 روز _ 1.300_1.100 1.800_1.400 دو گشت+ناهار+صبحانه سنگاپور 7 شب _ 2.300_2.100 2.500_2.400 صبحانه+یک گشت با ناهار چین 7 شب _ 2.200 2.550 صبحانه+4 گشت+ناهار هند 7 شب 1.500_1.300 1.800_1.600 1.900_1.800 صبحانه+سه گشت با ناهار+تور یک روزه به جیپور با شام

معمولا تورهای خارجی به مقاصد کشورهای آسیایی شرقی و کشورهای همسایه به مدت یک هفته فروخته می شود و تمامی آنها به ازای هر شب اقامت یک وعده صبحانه نیز ارائه می دهند اما برخی از دفاتر خدمات مسافرتی برای جذب مسافر سیم کارت رایگان برای استفاده در آن کشور را نیز در فهرست خدمات تور خود قرار می دهند. همچنین بیشتر این تورها با خدمات صبحانه، ترانسفر، ناهار، گشت ویژه شهری و سیم کارت رایگان ارائه می شود.

با این حال هزینه تورهای نوروزی سال 90 نسبت به هزینه تورهای نوروزی و خارجی سال 89 به طور میانگین 20درصد افزایش پیدا کرده است اما این افزایش قیمت باز هم باعث نشد تا میزان ثبت نام ایرانیان برای شرکت در تورهای خارجی کاهش پیدا کند.

این تفاوت در افزایش قیمت تورهای نوروزی، نسبت به بقیه ایام سال بسیار چشم گیرتر است به نحوی که گردشگران می توانستند این تورها را در ایام دیگر سال 89 حتی با نصف قیمت هم خریداری کنند. به عنوان مثال تور یک هفته ای به هند اگر در ایام نوروز با قیمتی در حدود یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 900 فروخته می شود اما این تور در ماه بهمن سال 89 با قیمتی در حدود 600 تا 800 هزار تومان عرضه می شد.

علی اصغر توکلی، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: خدمات تورهای خارجی همان خدمات سالهای گذشته است اما میزان هزینه تورها بیشتر شده شاید به این دلیل که قیمت بلیت هواپیماها نیز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تقریبا بیشتر تورهای خروجی برای هفته دوم عید پر شده است بنابراین می توان گفت که هنوز تقاضا برای مسافرتهای خارجی رونق دارد اما این میزان استقبال بعد از ایام عید کاهش پیدا می کند.

در این باره اسماعیل قادری، کارشناس گردشگری نیز با بیان اینکه بسیاری از ایرانیان هنوز جاذبه های بکر و منحصر به فرد گردشگری کشور خود را نمی شناسند به خبرنگار مهر گفت: این درحالی است که کشورهای خارجی تمام تلاشش را می کنند تا بتوانند گردشگران بیشتری را به سوی خود جذب کنند در این راه استفاده از جاذبه های گردشگری مصنوعی نیز کاربرد دارد.

وی ادامه داد: کشوری مانند ترکیه که یکی از کشورهای پر گردشگر به حساب می آید خدمات هتلهای خود را افزایش می دهد به نحوی که اکنون خدمات هتلهای سه ستاره ترکیه با هتلهای 5 ستاره ایران برابری می کند.



قادری تاکید می کند: در حالی که متولیان گردشگری در کشور نیز غیر استاندارد بودن خدمات هتلداری را تایید می کنند و در این ارتباط بارها و بارها قصد اجرای طرح استانداردسازی هتلها را کرده اند اما هیچگاه این اتفاق به صورت جدی و به عنوان یک طرح ملی در هتلهای کشور اجرا نشد.

طرحهایی مانند سفرهای ارزان قیمت، معرفی جاذبه های گردشگری ایران، ارائه خدمات مطلوبتر در تورهای داخلی، ایجاد تعادل در میزان ورود و خروج گردشگر، الزام دفاتر خدمات مسافرتی برای ورود گردشگر خارجی به ایران در مقابل خروج حجم انبوهی از گردشگران ایرانی و برخورد با دفاتر خدمات مسافرتی متخلف از جمله برنامه هایی بود که سازمان میراث فرهنگی همیشه ازاجرای آنها خبر داده تا از خروج بی رویه ارز به خارج از کشور جلوگیری کند اما این طرحها به دلیل سست بودن صندلی معاونت گردشگری در این سازمان و مصمم نبودن آنها بر اجرای طرحها هیچ وقت به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

گزارش از فاطیما کریمی