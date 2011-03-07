دیدارهای یک هشتم نهایی مسابقات هندبال جوانان کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در چهارمین روز این مسابقات که در دو سالن ورزشی پیامبراعظم (ص) و آتش نشانی آمل درحال برگزاری است، عصریکشنبه با پایان یافتن بازیهای مرحله گروهی این مسابقات 16 تیم به مرحله یک هشتم پایانی این مسابقات صعود کردند.



دردیدارهای این مرحله که با برگزاری هشت مسابقه پیگیری می شود، تیم مدعی قهرمانی سازمان عمران آمل، میزبان مسابقات و تنها نماینده مازندران که عصر یکشنبه درآخرین دیدارمرحله مقدماتی با نتیجه قاطع 41 بر 14 تیم شهید آسیابی کلاله را شکست داد در دیداری حساس تیم هیئت هندبال تفت را پیش رو دارد.



درهفت دیدار مهم مرحله یک هشتم، نمایندگان فارس با اراک، تبریز با لرستان، خوزستان با شهرکرد، تهران با کرمان، همدان با سمنان، قوچان با قم واصفهان با ایلام با هم دیدارمی کنند.



درپایان دیدارهای مرحله یک هشتم، هشت تیم به مرحله یک چهارنهایی این مسابقات صعود خواهند کرد.



مسابقات هندبال قهرمانی جوانان باشگاه های کشور با حضور 25 تیم به میزبانی هیئت هندبال مازندران، اداره تربیت بدنی وهیئت هندبال شهرستان آمل تا روزچهارشنبه 18 اسفندماه جاری درسالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) وآتش نشانی این شهرستان ادامه دارد.