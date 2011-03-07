شمارش معکوس برای اینترنت اکسپلورر 6

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد که با وجود عرضه نسخه 9 مرورگر اینترنت اکسپلورر، نسخه قدیمی اینترنت اکسپلورر 6 هنوز در بسیاری از نقاط دنیا استفاده می شود.

به همین منظور مایکروسافت وب سایت "شمارش معکوس اینترنت اکسپلورر 6" را برای نظارت بر درصد کاربرانی که هنوز از این مرورگر قدیمی استفاده می کنند راه اندازی کرده است.

مایکروسافت با شناسایی این کاربران از آنها دعوت می کند که از نسخه های جدیدتر این مرورگر استفاده کنند.

در این طبقه بندی، چینی ها با 34.5 درصد، کره جنوبی با 24.8 درصد، هند با 12.3 درصد، بیشترین تعداد کاربران IE6 را به خود اختصاص داده اند.

تایوان و عربستان سعودی با 10.7 درصد، ژاپن با 10.3 درصد و ویتنام با 10 درصد در رتبه های بعدی ایستاده اند.

براساس گزارش "پی. سی وورد"، در شرایطی که کاربران آسیایی بیشترین درصد استفاده از IE6 را دارند کاربران آمریکایی کمترین تعداد را تشکیل می دهند به طوریکه در ونزوئلا 5 درصد، آرژانتین 4.5 درصد، مکزیک و شیلی 3.9 درصد و در آمریکا 2.9 درصد از کاربران اینترنت برای مرور در وب از اینترنت اکسپلورر 6 استفاده می کنند.

در مجموع 12 درصد از کل کاربران اینترنت در دنیا کاربر IE6 هستند.

در این نقشه ایران جزء کشورهایی قرار دارد که برای این طبقه بندی رصد نشده اند.