ورود مسافران نوروزی به مشهد با کاهش 40 درصدی روبروست

محمد قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی و کاهش بی‌سابقه زائر و گردشگر، هتل‌های مشهد در حال ضرردهی هستند.

وی ادامه داد: طبق آمارگیری صورت گرفته حدود 60 درصد زائران با استفاده از وسایل شخصی خود به شهر مشهد سفر می‌کنند و با توجه به افزایش قیمت سوخت ما شاهد کاهش مسافر خواهیم بود.

قانعی در خصوص معضل خانه‌های شخصی تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی در خصوص سازماندهی خانه‌های شخصی، این دستورالعمل برای پوشش دادن نقاط ضعف در بعضی شهرهای کشور است که در شهر مشهد ما نیازی به خانه‌های شخصی نداریم.

وی افزود: همین جا از تمام مسئولان می‌خواهیم برای برطرف کردن هرچه زودتر این معضل شهری، اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی گفت: شهر مشهد همانند گذشته آمادگی کامل برای حضور زائران را دارد و با توجه به هتل‌های تازه تاسیس هیچگونه مشکلی نخواهیم داشت.

وی اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، بازرسی و نظارت‌های مخصوصی را پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتوانیم شرایط را برای میزبانی از زائران آقا علی بن موسی الرضا(ع) آماده کنیم.