به گزارش خبرنگار مهر، شمس‌الدین حسینی ظهر امروز در مراسم رونمایی از سامانه ثبت‌نام سهام عدالت کارگران و همچنین اعطای جوایز کارگران نمونه سال 88 در خصوص برداشت‌های متفاوتی که طی روزهای گذشته از سخنان وی در مورد روند تعیین دستمزد کارگران صورت گرفته است، توضیح داد: برداشت‌های متفاوتی از مطالبی که در این مورد بیان شده، صورت گرفته، در حالیکه نکته‌ مورد توجه من، تامین معیشت پایدار کارگران بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه از این موضوع که باید طرح تثبیت دستمزدها عملیاتی شود، سخنی نگفته ام، اظهار داشت: اقدامی که هر ساله برای تعیین دستمزدها صورت می گیرد، محدود به تعیین حداقل دستمزد است نه تثبیت دستمزد و ممکن است شما به عنوان یک نیروی کار بگویید که روزانه با 80 هزار تومان یا 20 هزار تومان، حاضر به کار هستید و ما با توافق بین کارگر و کارفرما مشکلی نداریم.

وی، تفاهم کارگر و کارفرما و شرایط بازار کار را نکات اصلی اظهارات خود در مورد دستمزد اعلام کرد و بیان داشت: نکته دیگر سخنان من این بود که این شیوه فعلی تعیین دستمزد در کشور و اینکه بگوییم چون تورم وجود دارد، پس دستمزدها را باید افزایش دهیم و پس از آن کارفرما نیز بگوید با توجه به افزایش دستمزدها، من نرخ‌ها را نیز افزایش می‌دهم، گفت: این مسئله همچنان در یک دور تسلسل ادامه می‌یابد، به نحوی که می‌توان گفت پس چون نرخ‌ها نیز افزایش می‌یابد، تورم ایجاد می‌شود و چون تورم ایجاد می‌شود، باید دستمزدها بالا برود. بنابراین این موضوع، نیاز به اصلاح دارد و در چارچوب های دیگری باید پیگیری شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه باید در چارچوب‌های دیگری از کارگران حمایت شود بیان داشت: ما در چند سال گذشته گفتیم در بخش خدمات‌درمانی، اگر افراد بتوانند 50 درصد هزینه‌ها پرداخت کنند و حتی شاغل نیز نباشند، آن 50 درصد دیگر را دولت می‌تواند پرداخت کند، چراکه این موضوع به معنای افزایش پوشش‌های تامین‌اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی است.

حسینی با اشاره به این موضوع که این موارد در بودجه نیز آمده است، بیان داشت: یک بخش اقدامات دولت، پوشش بودجه‌های کمکی است که صورت می گیرد و بقیه حمایت‌ها نیز باید از طریق خود سازمان‌ها باشد.

وی در تشریح برنامه‌های واگذاری سهام عدالت کارگران، خاطر نشان کرد: دولت در برابر 6 دهک جامعه و آنهایی که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، اقداماتی را صورت می‌دهد و در این راستا، از این 6 دهک جامعه گروه‌های کارگری نیز اگر از قلم افتاده باشند، سهام عدالت خود را دریافت می‌کنند.

حسینی ضمن اعلام اینکه 9 ماه پیش با همکاری وزارت کار دستورالعملی را برای نحوه واگذاری سهام عدالت کارگران تدوین کرده‌ایم گفت: این موضوع در همان قالب پیگیری و سهام عدالت با ثبت‌نام‌ها واگذار می‌شود.

وزیر اقتصاد در ارتباط با احتمال اخراج نیروی کار شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند نیز تاکید کرد: قراردادهای واگذاری به شکلی است که بایستی سقف اشتغال از سوی خریداران بنگاه‌ها حفظ شود. نکته دوم اینکه کسانی که اشتغال را افزایش می‌دهند هم مورد تشویق قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در این میان ممکن است بنگاهی دست به تعویض نیروی کار خود بزند و یا اینکه بخواهد خلاف قانون عمل کرده و آنها را اخراج کند؛ بنابراین در این موارد قانون کار وجود دارد که در چارچوب خاص خودش قابل پیگیری است.

حسینی با اشاره به اینکه ما در یک نمونه 28 شرکتی بررسی‌هایی را در زمینه اشتغال شرکت‌های واگذاری شده انجام دادیم، افزود: به این نتیجه رسیدیم که در این 28 شرکت اشتغال بعد از واگذاری بنگاهها افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در سال جاری و یک بخشی از سال گذشته حدود یک میلیون و 700 هزار نفر ثبت‌نام جدید برای دریافت سهام عدالت صورت گرفته است، گفت: رانندگان تاکسی و اتوبوس نیز جزو این گروهها هستند که می‌توانند از طریق اتحادیه‌های خود و یا وزارتخانه‌های تخصصی اقدام کنند؛ بنابراین هر بخشی که از قلم افتاده باشد و جزو آن 6 دهک مد نظر دولت قرار بگیرد، سهام عدالت دریافت خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه در هفته گذشته با روسای اقتصاد و دارایی استانها در تهران جلساتی برگزار شده است، اظهار داشت: با توجه به ثبت‌نام‌های صورت گرفته در سال جاری در نظر است تا در سال آینده اقدامات موثری در این زمینه صورت گیرد بنابراین تا دستیابی به 6 دهک از جامعه کشور بالغ بر 45 میلیون نفر، کار واگذاری سهام عدالت ادامه دارد.

حسینی در مورد قطعی دستگاه‌های خودپرداز در روزهای پایانی سال با تاکید بر اینکه نباید فراموش کنیم که رشد دستگاههای خودپرداز وهمچنین پایانه‌های فروش در کشور از رشد بالایی برخوردار بوده است، گفت: بانک مرکزی اقدامات این بخش‌ها را رصد می‌کند و در این رابطه موضوعی را که ما به دنبال آن هستیم ترویج شیوه‌های درست‌تر است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه فرقی ندارد که ما از شعبه پول بگیریم یا از دستگاه خودپرداز، تصریح کرد: اینکه ما دیگر در مبادلاتمان پول فیزیکی را ترویج نکنیم، مهم است و در این رابطه استفاده از کارت‌های اعتباری مناسب‌تر است و هم اکنون سیستم بانکی کشور آمادگی مناسبی در این بخش دارد.

وی با بیان اینکه امروز خیلی از افراد برای پرداخت پول آب و گاز و برق به شعبات مراجعه می‌کنند و یا از طریق ای تی ام این کار را انجام می‌دهند، افزود: باید گفت که این نوع کارها می‌تواند حتی از طریق موبایل نیز صورت بگیرد و باید مراجعه به ای تی ام ها و همچنین شعب بانکها در این نوع کارها کاهش یابد.

حسینی در مورد قطعی ارتباط شبکه شتاب برخی بانکها در روزهای تعطیل و همچنین زمان‌هایی که برداشت‌های بیشتری از مردم در خودپردازها صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در برخی از مواقع ممکن است تخلفاتی در این بخش صورت بگیرد و یک بانکی مخصوصا در روزهای تعطیل این کار را انجام دهد؛ ولی این موضوع به معنی تایید مدیران ارشد آن بانکها نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ممکن است بانکها در یک روز خاصی با کمبود پول نقد مواجه شوند و این کار را انجام دهند، گفت: در هر صورت با این گونه موارد و تخلفات برخورد می‌شود و رسیدگی صورت می‌گیرد؛ ولی من تاکید دارم چیزی که مهم است اینکه روش‌های جدیدتری در این بخش ترویج شود.