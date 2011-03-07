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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

ساماندهى نیروهاى انسانى براى رفع کمبود معلم در تهران

ساماندهى نیروهاى انسانى براى رفع کمبود معلم در تهران

وزیر آموزش و پرورش، گفت: نیروها در استان تهران طوری ساماندهی خواهند شد که مشکل خاصی در زمینه کمبود معلم به وجود نیاید و این هم کاملا برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: امسال را سال ساماندهی نیروی انسانی قرار دادیم تا در سراسر کشور تدابیری اندیشیده شود که ما با افت و خیزهای هرساله درباره کمبود معلم و اشکالات دیگر در این زمینه مواجه نشویم.

وی درباره ساماندهی نیروهای انسانی در آموزش و پرورش به منظور رفع کمبود معلم با توجه به ممنوعیت انتقال فرهنگیان به تهران، افزود: نیروها در استان تهران طوری ساماندهی خواهند شد که مشکل خاصی در زمینه کمبود معلم به وجود نیاید و این هم کاملا برنامه ریزی شده است.

 وزیر آموزش و پرورش در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در بحث ساماندهی نیروی انسانی امسال تمام برنامه‌ها به خوبی پیش رفت و با مشکلی خاصی مواجه نشدیم.

حاجی بابایی افزود: تمام مسئولان آموزش و پرورش در سراسر کشور مشغول ساماندهی کلاس‌های درس، مدارس و نیروی انسانی شدند و برنامه‌ها به صورتی انجام شده است که در شهر تهران با مشکل خاصی درباره کمبود معلم مواجه نشویم.

کد مطلب 1268972

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