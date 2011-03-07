احداث مجموعه های ورزشی تخصصی / سرانه ورزشی لرستان پایین است

علی سعیدلو در حاشیه سفر دور سوم هیئت دولت به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند ساخت و سازهای ورزشی کشور، اظهار داشت: ساخت و سازهای ما در سازمان توسعه و تجهیز کاملا استاندارد است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کشوری مانند ایران در حوزه زیرساختهای ورزشی فعالیت نمی کند، عنوان کرد: عمده کشورهای دنیا در حوزه قهرمانی کار می کنند ولی ما معتقدیم که مسئولیت اصلی این سازمان ورزش همگانی است.

در 1.5 سال اخیر به اندازه 4 سال دولت نهم کار شده است

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه در طول 5 سال و نیم دولت نهم و دهم به اندازه 50 سال گذشته در حوزه ورزش کار شده است، عنوان کرد: این در حالیست که در طول 1.5 سال اخیر نیز به اندازه 4 سال قبلی دولت نهم فعالیت صورت گرفته و زیرساختهای ورزشی توسعه پیدا کرده است.

سعیدلو با اشاره به برنامه های این سازمان برای توسعه زیرساختهای ورزشی کشور در حوزه روستایی، عنوان کرد: امسال مصوب کردیم که در روستاهای بالای هزار نفر فاز یک توسعه فضاهای ورزشی را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ورزش در کشورمان مطلوب است، افزود: باید سرعت در این حوزه بیشتر شود و با اختصاص اعتبارات فعالیتهای بیشتری صورت گیرد.

وضعیت زیرساختهای ورزشی عمومی در کشور مناسب است

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی ادامه داد: به اعتقاد من در عمده مناطق کشور ما ظرفیت عمومی ورزش را خوب ساختیم و از این به بعد باید سراغ زیرساخت های تخصصی برویم.

سعیدلو بااشاره به ضرورت احداث مجموعه های تخصصی مانند خانه ژیمناستیک، خانه کشتی و ...، خاطر نشان کرد: الان ورزش ما نیازمند زیرساخت های تخصصی است.

وی یادآور شد: ما نمونه هایی داریم در برخی مناطق کشور که هزینه شده و یک ورزشگاه 20 هزار نفری احداث شده است در صورتیکه اگر این هزینه صرف چند مجموعه تخصصی می شد بازده بیشتری داشت.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی یادآور شد: با توجه به اینکه زیرساختهای عمومی ورزش در حال حاضر نسبتا خوب است ما در برنامه های خود حرکت به سمت احداث زیرساختهای تخصصی را در دستور کار قرار داده ایم.

امکانات ورزشی در استان لرستان کم است

سعیدلو در بخش دگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ورزش لرستان، گفت: سرانه فضاهای ورزشی این استان نسبت به میانگین کشوری پایین است.

وی با تاکید بر ضرورت اعتدال در توزیع امکانات ورزشی در کشور، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر سرانه ورزشی در استان لرستان کمتر از نیم مترمربع است که باید همت کنیم این میزان را به متوسط کشوری برسانیم.

سعیدلو تصریح کرد: امکانات ورزشی در استان لرستان نسبت به دیگر استانهای کشور کمتر است که باید توجه ویژه ای به این استان صورت گیرد.

تغییرات در دهکده المپیک لرستان

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی همچنین در مورد وضعیت دهکده المپیک نیز به خبرنگار مهر گفت: دهکده المپیک در حال حاضر نیازمند تغییراتی است که باید انجام شود.

سعیدلو با تاکید بر ضرورت جابجایی سالن ورزشی 5 هزار نفری دهکده المپیک به داخل شهر، خاطر نشان کرد: این سالن ورزشی برای داخل شهر نیاز است چرا که می توان در آن برخی مراسم ها فرهنگی را نیز برگزار کرد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تربیت بدنی برای توسعه فضاهای ورزشی در سراسر کشور برنامه دارد، عنوان کرد: این سازمان با توجه به اصل عدالت محوری دولت به دنبال رفع مشکلات مناطقی است که کمتر به آنها رسیدگی شده است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر ضرورت حمایت از هیئت های ورزشی لرستان، یادآور شد: به استان لرستان با توجه به پتانسیلهای موجود در ورزش این استان توجه ویژه تری خواهیم داشت.

دهکده المپیک لرستان اندر خم کوچه وعده ها!

کار اجرایی پروژه احداث دهکده المپیک آباد در ششم اردیبهشت ماه سال 86 با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در خرم‌آباد در زمینی به وسعت 250 هکتار در منطقه "کمالوند" خرم‌آباد آغاز شد.

در آن روز معاون محمد علی آبادی با بیان اینکه در این مجموعه ورزشی، استادیوم فوتبال، پارک ورزش، کمپینگ برای ایام تعطیلات نوروزی و مکانهای تفریحی و ورزشی در نظر گرفته شده است، وعده کرد که این مجموعه با صرف 500 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان تربیت بدنی کشور ساخته شود.

این در حالی است که در سفر اول هیئت دولت به استان دهکده المپیک در زمره مصوبات هم قرار گرفت تا به قولی ساخت این دهکده ورزشی بزرگ در لرستان "چهار میخه" شود.

از سوی دیگر در ابلاغیه ای که از سوی پرویز داوودی معاون اول وقت رئیس جمهوری ابلاغ شد آمده است که هیئت وزیران در جلسه اى که در مرکز استان لرستان تشکیل شد، سازمان تربیت بدنى را موظف کرد با هماهنگى معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى و همکارى استاندارى نسبت به تکمیل مجموعه ورزشى خرم‌آباد (دهکده المپیک) تا پایان سال 1392، مطالعه و شروع احداث سالن پنج هزار نفرى خرم‌آباد در دهکده المپیک و احداث هشت سالن ورزشى در سال 1387 اقدام کند.

این در حالیست که همچنان بهره برداری از این پروژه با توجه به مشکلات پیش روی آن به کندی پیش می رود که امید می رود با توجه به وعده های رئیس جمهوری در سفر هیئت دولت به استان مشکلات این پروژه مرتفع و زمینه ارتقا سرانه ورزشی لرستان به میانگین کشوری فراهم شود.