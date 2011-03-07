شناسایی 570 روستای در معرض خطر آذربایجان غربی/ 11 روستا جابجا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ایوب عزیزی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از این تعداد طی سال آینده 11 روستای در معرض سیل، رانش و ریزش کوه، لغزش زمین، شیب تند و یا بدلیل واقع شدن در معرض مخزن سد و حریم میراث فرهنگی جابجا خواهد شد، تا کنون با جابجایی 11 روستا یک هزار و 800 خانوار در برابر حوادث ایمن شدند.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات قرض الحسنهجهت تعمیر، تکمیل اماکن مسکونی در سطح روستاهای آذربایجان غربی به سه هزار و500 خانوار خبر داد و بیان داشت: در راستا 10 میلیون ریال در قالب طرح تسهیلات قرض الحسنه مسکن روستایی به خانوارهای نیازمند و متقاضی پرداخت شده که از ابتدای سال جاری تا کنون نیز 700 متقاضی به بانکهای عامل معرفی شده اند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح سنددار کردن اماکن روستایی تاکنون بیش از 142 هزار نفر از مالکان واحدهای مسکونی روستایی نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کرده که از این تعداد بیش از 122 هزار واحد سندار شده و پیش بینی می شود تا پایان امسال کلیه این واحدهای مسکونی روستایی سنددار شوند.

عزیزی رسمیت بخشیدن به مالکیت روستائیان، ایجاد انگیزه در روستائیان برای سکونت در مناطق روستایی، امکان دریافت تسهیلات دولتی و غیر دولتی در مناطق روستایی به عنوان وثیقه مطمئن و ایجاد ارزش افزوده برای املاک روستائیان را از جمله مزایای طرح سنددار کردن املاک روستایی دانست.