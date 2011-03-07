توسعه کانونهای مساجد روستایی در اولویت کارهای فرهنگی قرار گیرد

حجت الاسلام مظفر تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران، با اشاره به 18اسفند سالروز تاسیس کانونهای مساجد اظهارداشت: مسئولین فرهنگی و اجرایی بودجه های قابل توجهی در اختیار کانونهای فرهنگی و هنری مساجد روستایی قرار دهند تا در راه مبارزه با تهاجم فرهنگی موفق باشند.

وی افزود: تاکید استاندار خراسان رضوی نباید صرفا بر توسعه کانونها در روستاها متمرکز باشد، بلکه باید اعتبارات لازم این گونه مراکز را هم تقویت کنند.

وی ادامه داد: با اختصاص بودجه به حوزه فرهنگ از سوی دولت هنور نشانه ای از تحول در حوزه فرهنگی مشاهده نمی شود، لذا مسئولان باید نگاه ویژه خود را به صورت جدی تری به حوزه فرهنگ معطوف دارند.

رئیس ستاد نظارت برکانون های مساجد شهرستان چناران بیان داشت: با توجه به اینکه مدت کوتاهی در شهرستان امام جمعه هستم انتظار بنده از کانونهای مساجد شهرستان بر آورده نشده و می توان ادعا کرد از عملکرد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان اطلاع چندانی ندارم که این نشان از عملکرد ضعیف آنان دارد.

حجت الاسلام تاجی گفت: ستاد عالی نظارت بر کانونهای مساجد کشور با استفاده از ظرفیت رسانه ها بویژه صدا و سیما با ارائه عملکرد و معرفی کانونهای برتر در سطح کشور و استفاده از ظرفیت جایگاه های نماز جمعه می تواند در تبلیغ کانونهای فرهنگی و هنری مساجد اقدام نماید.

وی افزود: همانطوری که مسجد به عنوان خانه خدا و متعلق به عبادالله است محدودیتی برای هیچ قشر و سلیقه و گروهی ندارد و آنهایی که به قیامت و معاد اعتقاد دارند، مسجد را به عنوان معبد و پناهگاه می دانند، کانونهای مساجد نیز می توانند نقش مهمی را در تقویت اعتقادات جامعه ایفا نمایند.

وی افزود: پیام مقام معظم رهبری در اجلاس نوزدهم نماز، حجت را بر همگان تمام کرد و باید از ظرفیتهای مساجد در ترویج فرهنگ دینی استفاده کرد.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: فضای فیزیکی مساجد، هیئت امنا، امام جماعت، پایگاه بسیج و در نهایت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد باید دست به دست هم دهند و با استفاده از امکانات و ظرفیت های یکدیگر برنامه های جذاب فرهنگی، مساجد را از خمودگی و رکود نجات دهند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان چناران گفت: مسجد کانون نشر معارف و تصمیم گیری های مهم عبادی و سیاسی و اجتماعی است و برکسی پوشیده نیست که در طول تاریخ اسلام مساجد نقش بسزایی در گسترش فرهنگ اسلام داشته است.

حجت الاسلام تاجی افزود: ریشه انقلاب اسلامی ایران را نیز باید در مساجد جستجو کرد و آغاز نهضت از مساجد بوده و امروز بیداری در کشورهای منطقه و مسلمان ریشه در مساجد و نماز های جمعه دارد.