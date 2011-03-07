شرکت برق خراسان شمالی 60 میلیون ریال به محرومان کمیته امداد کمک کرد

قربانقلی ظفری راد در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، با اعلام اینکه این کمکها برای شب عید محرومان پرداخت شده است اظهار داشت: در روز جشن نیکوکاری نیز که در 19 اسفند ماه برگزار می شود 15 پایگاه در سطح شهر و100 پایگاه نیز در مدارس بجنورد آماده جمع آوری کمک های مردمی هستند.



وی با اعلام اینکه درحال حاضر نیز کمیته امداد تا برگزاری روز جشن نیکوکاری آماده جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی ادارات و دستگاههای استان است تصریح کرد: اداراتی که مایلند کمکهای خود را قبل از جشن ارائه دهند می توانند با مراجعه به کمیته امداد کمکهای خود را اهدا کنند.

ظفری راد اظهار داشت: در حال حاضر 10 هزار مددجو تحت حمایت کمیته امداد منطقه دو بجنورد هستند که هزار و 91 نفر از آنان را ایتام تشکیل می دهند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه دو بجنورد گفت: این مددجویان درطول سال از خدمات مختلف امداد بهره مند هستند ولی با کمک نقدی و غیر نقدی نیکوکاران نیز می توان بیش از پیش مشکلات معیشتی آنان را در ایام عید نوروز کاهش داد.