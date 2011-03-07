به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، غلامرضا یاوری در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از اظهارات معاون سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در مورد اینکه کتابخانه ابن‌مسکویه باید تنها کاربری کتابخانه داشته باشد، تاکید کرد: باید در نظر داشت که این انتقاد از زمانی آغاز شد که این نهاد از شهرداری درخواست کرد بعد از هفت سال بدهی‌اش را به نهاد کتابخانه‌های عمومی استان پرداخت کند.

وی اظهار داشت: مسئولان شهرداری اعلام کرده‌اند60 سالن مطالعه و کتابخانه در اصفهان ساخته‌اند در حالیکه این آمار چندان مورد اطمینان نیست چراکه در آمارنامه شهرداری اصفهان در سال 1388 اعلام شده بود که تنها 16 کتابخانه و 13 سالن مطالعه از سوی شهرداری در اصفهان ساخته شده است.

کتابخانه سازی توسط شهرداری تخطی از قانون است

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان با بیان اینکه کتابخانه تنها نهاد متولی کتابخانه‌ها هستند، تصریح کرد: شهرداری نمی تواند به جای رسیدگی به امر ساخت و ساز و عمران شهری به کتابخانه‌سازی روی بیاورد و این مسئله تخطی از قانون است.

وی ادامه داد: شهرداری موظف است سالانه نیم درصد از درآمد خود را براساس قانون به کتابخانه‌ها اختصاص دهد، بیان داشت: باید در نظر داشت که از زمان تصویب این قانون در سال 1382 شهرداری تاکنون حتی یک ریال نیز بابت بدهی خود پرداخت نکرده است.

یاوری با تاکید بر اینکه از شهرداری درخواست داریم به جای ایجاد جو نامناسب، بدهی نیم درصدی خود را پرداخت کند، بیان داشت: در این صورت دیگر نیازی نیست که شهرداری پنج درصد از درآمد خود را به کتابخانه‌ها اختصاص دهد و می‌تواند این میزان را صرف مصرف عمران شهری کند.

وی به بدهی 10 میلیارد تومانی شهرداری به نهاد کتابخانه‌‌ها اشاره کرد و بیان داشت: تاکنون شهرداری بدهی خود را پرداخت نکرده و با همان میزان پول اقدام به ساخت کتابخانه کرده در صورتی که این پول به کتابخانه‌ها داده می‌شد بیش از این میزان توانایی ساخت کتابخانه را داشتیم.

با وصول بدهی شهرداری می‌توانستیم سالانه 11 کتابخانه احداث کنیم

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان گفت: برای ساختن کتابخانه با زیربنای 500 متر مربع نیازمند 250 میلیون تومان هستیم، ادامه داد: اما بدهی یکسال شهرداری به ما 2 میلیارد و 250 میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری در این هفت سال تنها 29 کتابخانه ساخته است، گفت: این در حالیست که اگر شهرداری بدهی خود را پرداخت می‌کرد توانایی ساخت سالانه 11 کتابخانه را داشتیم.