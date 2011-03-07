"چلچراغی در تاریکی" نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که شامل پنج دفتر میشود با روایتی داستانگونه زندگی استاد صنعتی را از دوران کودکی تا مرگ به زبانی ساده و روان شرح میدهد.
در "چلچراغی در تاریکی" میخوانیم: سید علیاکبر از ترس جان خویش در پستوی نمایشگاه پنهان شده بود. بعد از این که مطمئن شد آنها نمایشگاه را ترک کردند، به سالن نمایشگاه بازگشت. خدایا چه میدید؟ لحظهای فکر کرد خوابی هولناک میبیند. همه چیز ویران شده بود. بیاختیار، کمر شکسته بر زمین نشست و بر نعش مجسمههای عزیزش، فرزندان گچی و سنگیاش گریه کرد.
علیاکبر صنعتی (1295 - 13 فروردین 1385) نقاش و مجسمهساز ایرانی، تنها هنرمندی در کشور است که دو موزه به نامش ثبت شدهاست؛ موزه صنعتی کرمان و موزه هلالاحمر در میدان توپخانه تهران. صنعتی یکی از مجسمهسازان قدیمی عصرجدید ایران بود و تا پایان عمر عضو پیوسته فرهنگستان هنر ایران باقی ماند.
در کتاب "چلچراغی در تاریکی" ماجرای زندگی صنعتی از سپرده شدنش به یتیمخانه تا یاری رساندن به یتیمان توسط وی در بزرگسالی و همچنین معروفیتش در خلق آثار هنری روایت شده است.
کتاب "چلچراغی در تاریکی" برای گروه سنی "ه" با شمارگان 5000 نسخه در 368 صفحه و به قیمت 4000 تومان منتشر شده است.
