رشید کاکاوند شاعر و پژوهشگر درباره فعالیت‌های ادبی اخیرش اینگونه به خبرنگار مهر گفت: از چندی پیش در تدارک گردآوری ماحصل پژوهش‌هایم در زمینه شعر و داستان معاصر در قالب کتاب هستم که این روزها تمرکز بیشتری روی این مجموعه دارم.

وی ادامه داد: در نظر دارم این مجموعه را در دوجلد منتشر کنم که یک جلد ویژه شعر معاصر و دیگری ویژه داستان معاصر خواهد بود و جلدی که مربوط به شعر است زودتر آماده خواهد شد.

مولف "شعور قلم" با اشاره به اینکه هنوز درباره ناشر این کتاب‌ها تصمیم‌گیری نکرده است، درباره شیوه‌ای که برای تدوین کتاب‌ها انتخاب کرده است توضیح داد: سلیقه همیشگی من در برخورد با ادبیات و شعر در اینجا نیز اعمال می‌شود و سعی کرده‌ام تا جایی که مقدور است از تئوری‌پردازی بپرهیزم.

کاکاوند افزود: تمرکزم بیشتر روی خود آثار است و در کنار آوردن نمونه‌های شعری و تحلیل و تاویل آنها درباره شاعر و سبک او نیز مطالبی نوشته می‌شود. به اعتقاد من نیاز جامعه در مواجهه با ادبیات این است که با خود ادبیات رو در رو نمی‌شود و بیشتر درگیر بحث‌های تئوری می‌شود.

وی با نفی پرداخت صرف به تئوری‌های ادبی بیان کرد: مشکل اصلی جامعه ادبی ما تئوری‌زدگی است و به همین دلیل سعی کردم از این موضوع پرهیز کرده و بیشتر درباره خود شعر حرف بزنم تا کتاب بهتر خوانده و فهمیده شود.

این مدرس دانشگاه در توضیح بیشتر اثر در دست تدوینش عنوان کرد: به طور نمونه در این اثر در بخش شعر قصد دارم ضمن معرفی مختصر شاعران مطرح معاصر از هر کدام چند شعر منتخب را بیاورم و این شعرها را به صورت جزء به جزء مورد تحلیل قرار دهم. این روند در مورد داستانهای معاصر هم خواهد بود و در مجموع تلاشم این است که مجموعه‌ای از داستانها و شعرهای خوب معاصر را در اختیار خواننده قرار دهم.

کاکاوند در پایان گفت: در مجلدی که به شعر و شاعران معاصر می‌پردازد سعی کرده‌ام تمام شاعران صاحب سبک و افرادی را که بین مردم شناخته شده‌اند مورد توجه قرار دهم.