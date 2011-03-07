کتابخانه های کانونهای مساجد به صورت طرح مشارکتی تجهیز می شوند

نجمه خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران اظهارداشت: کتابخانه های کانونهای مساجد در صورت واگذاری به نهاد کتابخانه های عمومی نیرو و سهمیه کتاب دریافت می کنند.

وی افزود: با توسعه و تقویت کتابخانه های کانونهای مساجد و با توجه به موقعیت این گونه مراکز می توان در ترویج فرهنگ کتابخوانی قدم برداشت.

وی ادامه داد: کم هزینه ترین وسیله برای کاهش آسیب های اجتماعی جوانان و نوجوانان ترویج فرهنگ مطالعه است و کتابخانه کانونهای مساجد می توانند بهترین کمک در گسترش این فرهنگ باشند.

خدادادی بیان داشت: مطالعه استان با ظرفیت کتابخانه آستان قدس جایگاه دوم را در کشور دارد و سرانه کلی مطالعه غیر درسی در کشور 76 دقیقه و در استان خراسان رضوی 72 دقیقه است.

وی افزود: آمار مطالعه کشور نشانگر عقب بودن از کل دنیا است و ضروری است فرهنگ مطالعه از سوی رسانه ها خصوصا صدا و سیما ترویج شود.

مدیر کل کتابخانه های استان ادامه داد: صدا و سیما به صورت جد در ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب وارد شود و مسئولین و مردم را نسبت به کتاب و کتابخوانی حساس کنند.

خدادادی گفت: طرح هر روستا یک کتابخانه راه اندازی می شود و کتابخانه سیار نیز در تمام روستاها اعزام خواهد شد.

وی افزود: 150کتابخانه در استان به صورت عمومی زیر مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی کشور فعالیت می کنند.