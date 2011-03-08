مخاطب در فیلمهای دینی نادیده گرفته می شود

جمال شورجه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: واقعه کربلا به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین حوادث تاریخ اسلام باید در اولویت کاری سینما و تلویزیون کشور ما قرار گیرد.

کارگردان فیلم"33 روز" رسالت اصلی نهادهای فرهنگی کشور را پرداختن به موضوعاتی مثل عاشورا و امام حسین(ع) دانست و خاطرنشان کرد: این نهاهای مسئول باید تولید فیلم های فاخر در زمینه عاشورا را از مهم ترین وظایف خود بدانند، زیرا در دنیای امروز زبان تصویر تاثیرگذار ترین ابزار بیان مفاهیم دینی است.

وی با اشاره به اینکه آثاری مثل فیلم "روز واقعه" و سریال "مختارنامه" جزو موفق ترین تولیدات فیلم سازان ما در مورد واقعه عاشورا بوده است، اظهار داشت: این فیلم ها توانسته اند مخاطبان بسیاری را با خود همراه کنند که نشان می دهد علاوه بر اینکه این سوژه ها در کشور ما مورد علاقه مخاطبان است کارگردانان ما نیز توان ساخت آثار تاثیرگذار را دارا هستند.

کارگردان "پرده عشق" با تاکید بر اینکه فیلم سازان ما نباید خود را صرفا به زندگی ائمه اطهار(ع) که ساخت چنین فیلم هایی با چالش هایی هم همراه است، محدود کنند، یاد آور شد: ما می توانیم آثاری را درباره اصحاب ائمه که مشکلی هم در زمینه نشان دادن چهره آن ها وجود ندارد، تولید کنیم تا در قالب آن بخش های مهمی از تاریخ اسلام هم مطرح شود.

شورجه، فقدان فیلم نامه های خوب را یکی از مهم ترین مشکلات فیلم های دینی در ایران دانست و خاطرنشان کرد: اگر فیلم نامه خوبی بر اساس تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز نوشته شود بخش مهمی از مشکلات ما در زمینه فیلم های دینی حل می شود.