  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

شورجه:

مخاطب در فیلمهای دینی نادیده گرفته می شود

مخاطب در فیلمهای دینی نادیده گرفته می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: یک کارگردان سینما و تلویزیون گفت: فیلم های عاشورایی باید جزء پرمخاطب ترین آثار در سینما و تلویزیون باشند ولی شاهد هستیم که در این فیلم ها گاهی مخاطب نادیده گرفته می شود.

جمال شورجه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: واقعه کربلا به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین حوادث تاریخ اسلام باید در اولویت کاری سینما و تلویزیون کشور ما قرار گیرد.

کارگردان فیلم"33 روز" رسالت اصلی نهادهای فرهنگی کشور را پرداختن به موضوعاتی مثل عاشورا و امام حسین(ع) دانست و خاطرنشان کرد: این نهاهای مسئول باید تولید فیلم های فاخر در زمینه عاشورا را از مهم ترین وظایف خود بدانند، زیرا در دنیای امروز زبان تصویر تاثیرگذار ترین ابزار بیان مفاهیم دینی است.

وی با اشاره به اینکه آثاری مثل فیلم "روز واقعه" و سریال "مختارنامه" جزو موفق ترین تولیدات فیلم سازان ما در مورد واقعه عاشورا بوده است، اظهار داشت: این فیلم ها توانسته اند مخاطبان بسیاری را با خود همراه کنند که نشان می دهد علاوه بر اینکه این سوژه ها در کشور ما مورد علاقه مخاطبان است کارگردانان ما نیز توان ساخت آثار تاثیرگذار را دارا هستند.

کارگردان "پرده عشق" با تاکید بر اینکه فیلم سازان ما نباید خود را صرفا به زندگی  ائمه اطهار(ع) که ساخت چنین فیلم هایی با چالش هایی هم همراه است، محدود کنند، یاد آور شد: ما می توانیم آثاری را درباره اصحاب ائمه که مشکلی هم در زمینه نشان دادن چهره آن ها وجود ندارد، تولید کنیم تا در قالب آن بخش های مهمی از تاریخ اسلام هم مطرح شود.

شورجه، فقدان فیلم نامه های خوب را یکی از مهم ترین مشکلات فیلم های دینی در ایران دانست و خاطرنشان کرد: اگر فیلم نامه خوبی بر اساس تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز نوشته شود بخش مهمی از مشکلات ما در زمینه فیلم های دینی حل می شود.

کد مطلب 1268989

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها