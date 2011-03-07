برپایی نمایشگاههای بهاره به کاهش قیمتها کمک می کند

احمد عجم در حاشیه بازدید از نمایشگاه بهاره در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با تقدیر از عوامل برگزاری این نمایشگاه سطح کیفی محصولات عرضه شده در نمایشگاه بهاره امسال را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کار ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته که خرید مردم در شب عید را تسهیل می کند.

وی افزود: در بازدید از این نمایشگاه خوشبختانه مشاهده شد 40 درصد غرفه داران نمایشگاه از تولیدکنندگان هستند که این امر در کنار رقابتی سالم با دیگران منجر به کاهش قیمت ها می شود.

استاندار قزوین از برپایی نمایشگاههای بهاره در سایر نقاط استان هم به عنوان حرکتی مطلوب یاد کرد و افزود: خوشبختانه امسال با برپایی چند نمایشگاه در شهرستانهای استان زمینه دسترسی آسان و کم هزینه مردم مناطق مختلف به این گونه نمایشگاهها برای خرید نوروزی فراهم شده که امیدواریم مردم از این موضوع رضایت داشته باشند.

وی توجه به کیفیت و قیمت کالاهای عرضه شده توسط اصناف و سازمان بازرگانی را از دیگر کارهای انجام شده برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانست و گفت: با صحبتهایی که با تعدادی از غرفه داران و مردم داشتم متوجه شدم از کیفیت و قیمت مناسب کالاها راضی هستند که با نظارت مستمر بازرسان در نمایشگاه امیدواریم این رضایت مندی با ارائه کالای مرغوب تا پایان کار نمایشگاه حفظ شود.

عجم همچنین در پاسخ به این سوال که هدفمند سازی یارانه ها چه تاثیری در قدرت خرید مردم داشته است گفت: از میزان استقبال مردم از این نمایشگاه می توان فهمید برخلاف برخی سخنان بی اعتبار آزاد سازی قیمت ها نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش نداده بلکه باعث شده مردم در خرید اقلام مورد نیاز خود دقت بیشتری کنند و با خاطری آسوده خرید خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: افزایش قدرت خرید و سطح رفاه اجتماعی مردم از دغدغه های مهم دولت است که یکی از راه کارهای تحقق آن اجرای قانون هدفمند سازی یارانه بوده که با موفقیت در حال اجراست.

عجم اجرای موفق این قانون را به مردم تبریک گفت و از همراهی آنها در اجرای صحیح و اصولی این قانون تقدیر کرد.

وی در پایان به خیزش مردم مسلمان دنیا و کشورهای عربی منطقه علیه رژیم های مستکبر و غرب زده اشاره و خاطرنشان کرد: این خیزش عظیم نشات گرفته از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است و باید قدردان خداوند باشیم که با بیداری ملتها عمر حکومت های استکباری روبه پایان است و کشورهای اسلامی در حال رسیدن به خودباوری و تسلط بر سرنوشت خود هستند.