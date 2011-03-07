واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی در دستور کار دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد همزمان با رونمایی رسمی از سایت واگذاری سهام عدالت کارگران در پیامی اعلام کرد: از نظر اسلام، کار و تلاش امری مقدس و مورد توجه بوده و از آن به عنوان مجاهدت در راه خدا یاد شده است. از این رو در کلام معصومان (ع)، کارگران و زحمتکشان که از کدیمین و عرق‌جبین هم معاش خانواده خود را تامین می‌کنند و هم به آحاد جامعه سود می‌رسانند، جایگاه رفیعی دارند.

در ادامه آمده است: فلسفه اصلی حکومت نیز در منظر دین مبین اسلام، برپایی عدالت است؛ چنانکه قرآن کریم هدف از ارسال پیامبران را اقامه قسط در میان مردم بیان می‌فرماید. از سویی در آموزه‌های دینی و تاریخی از برپایی عدالت در جامعه به عنوان یکی از ویژگی‌های جامعه پیشرفته و متعالی یاد می‌شود و از سویی دیگر، امروز شکاف طبقاتی در قالب کشورها از اصلی‌ترین چالش‌های حکومتها محسوب می‌شود و به همین دلیل، برطرف کردن تبعیض، فقر و نابرابری‌های اقتصادی هدف بیشتر حکومت‌های مردمی دنیا بوده است.

رئیس جمهور در پیام خود آورده است: جمهوری اسلامی ایران به عنوان مردمی‌ترین حکومت تاریخ بشری و دولت‌های نهم و دهم که برآمده از اعتماد کم‌نظیر ملت بزرگ و رهبر عزیز انقلاب است، اراده قطعی و اولویت اصلی خود را بر بسط عدالت در همه شئون به ویژه جنبه‌های اقتصادی و معیشتی زندگی مردم و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه قرار داده و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نخواهند کرد.

بر این اساس، دولت نهم و دهم در راستای تحقق شعار عدالت‌محوری و به منظور دستیابی به اهداف عالیه اسلامی به خصوص عدالت اقتصادی و افزایش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش، تاکنون گام‌های فراوانی برداشته که بی‌شک طرح واگذاری سهام عدالت، از مهمترین و موثرترین آنها است و قشر شریف کارگران، سهم و جایگاه مهمی در این طرح عظیم دارند.

در این پیام آمده است: واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی، یکی از اهداف کلان طرح توزیع سهام‌‎عدالت بین اقشار جامعه بوده و به منظور متعادل کردن توزیع درآمد بین این قشر و در راستای گسترش فرهنگ سهام‌داری در کنار واگذاری سهام ترجیحی، مدنظر دولت قرارگرفته است.

اینک به فضل پروردگار متعال توفیق انجام این خدمت بزرگ برای یکی دیگر از ارزنده ترین اقشار ملت دست داده است. قشر شریف کارگران ساختمانی از خدوم‌ترین و موثرترین اقشار کشور و در عین حال از محرومترین آنها هستند که زحمات طاقت فرسایشان بر احدی پوشیده نیست. خوب می دانیم سرپناه امن و خنکا و گرمای خانه‌های ما و فرزندانمان، به قیمت تلاش سخت و سازنده این عزیزان در گرما و سرما به دست آمده است و مردم و نظام و دولت این زحمات را قدر می‌شناسند و ارج می‌نهند.

اینجانب رونمایی از سایت و آغاز ثبت نام سهام عدالت کارگران ساختمانی را به تمامی اعضای این قشر زحمتکش و دست‌اندرکاران توزیع سهام عدالت تبریک عرض می‌کنم و عزت و سربلندی روزافزون کارگران شریف ساختمانی و آحاد ملت ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

رئیس جمهور از کارگران درخواست کرد تا دعا کنند پروردگار کریم، توفیق مداوم خدمت به مردم و تلاش در مسیر عدالت، مهرورزی، تعالی و پیشرفت را به خادمان شما در دولت عطا فرماید.