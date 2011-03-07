حادثه زمین فوتبال چوار در قالب سنگ نوشته در "فیفا" ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مراد روشنی ظهر دوشنبه در آیین اجرای طرح ملی "به یاد هر شهید درختی بکاریم" که با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به طور نمادین در ایلام آغاز شد، گفت: به منظور حفظ و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای زمین فوتبال چوار تفاهم نامه ای توسط این نهاد با تربیت بدنی و استانداری ایلام منعقد شده است.

این مسئول، ساخت مجتمع ورزشی در شهر چوار، احداث موزه شهدای ورزشکار کشور، ثبت حادثه زمین فوتبال چوار در قالب سنگ نوشته به عنوان یادبود در فیفا، برگزاری و بزرگداشت سالانه یادواره شهدای زمین فوتبال چوار و اجرای تندیس یادمان این شهدا در ورزشگاه آزادی تهران را از دیگر مصوبات این تفاهم نامه برشمرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام گفت: همچنین ساخت و تولید فیلم و آثار چند رسانه ای از حادثه زمین فوتبال چوار از دیگر موارد اجرایی این تفاهم نامه است.

در 23 بهمن سال 65 در مسابقه فوتبال بین دو تیم منتخب چوار و ایلام بر اثر بمباران هواپیماهای عراقی 15 بازیکن این مسابقه به شهادت رسیدند و نابرابرترین مسابقه تاریخ فوتبال جهان در این منطقه به ثبت رسید.

وی در مورد اجرای طرح ملی 'به یاد هر شهید درختی بکاریم" در ایلام نیز گفت: در اجرای این طرح به یاد هر 15 شهید ورزشکار زمین فوتبال شهر "چوار" درختی کاشته و تابلو هر شهید نیز در کنار آن نصب شده است.





