کوبیدن بر طبل مطالبات یکی از آفتهای مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری بخش مرکزی بندرعباس، عنوان کرد: اگر مشکلات بخش مرکزی بندرعباس بر طرف نشود شاهد سر ریز بیشتر جمعیت به سمت شهر بندرعباس خواهیم بود و این امر موجب به وجود آمدن مشکلات بیشتری خواهد شد.

وی به توجه به عدالت در توزیع اعتبارات اشاره کرد و افزود: معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان باید برای توزیع اعتبارات به گونه ایی برنامه ریزی کند تا نیازها و مشکلات هر منطقه بر طرف شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی مدیران اجرایی در بخشها و شوراها این است که مشکلات را در سطوح مختلف پیدا و به سطوح بالاتر منتقل کنند تا مدیران بالاتر در جهت رفع این مشکلات حرکت کنند.

آشوری در خصوص در خواست مطالبات گفت: مدیران مختلف نباید فقط بر طبل مطالبات بکوبند و فقط بگویند که در این بخشها مشکل وجود دارد بلکه باید در جهت رفع مشکلات حرکت کنند.

وی ادامه داد: کوبیدن بیش از حد بر طبل مطالبات اجتماعی ما را دچار آشفتگی مدیریتی می کند و مدیران باید با تفکر فرابخشی در جهت رفع مشکلات حرکت کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از آفتها و آسیبهای مدیریتی کوبیدن بیش از حد بر طبل مطالبات است و ما مدیران باید به جای انباشت مطالبات اولویت گذاری برای رفع این مطالبات را در دستور کار قرار دهیم.

آشوری با بیان اینکه باید میان ظرفیتها و مطالبات تناسب ایجاد کنیم، تاکید کرد: انطباق این دو امر مدیران را مقابل مردم رو سفید و سر بلند می کند اما اگر مدیران دچار آشفتگی در درخواست مطالبات شوند تیشه به ریشه اعتماد مردم خواهند زد.

وی با اشاره به عزم جدی دولت برای ارائه خدمت به مردم، تصریح کرد: همکاری دولت و مجلس اتفاقات بزرگ و مبارکی را در کشور به وجود آورده است.