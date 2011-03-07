چهارمین جشنواره " فکر برتر" گیلان در رشت گشایش یافت

رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استانهای مازندران، اردبیل، گلستان، قزوین و سایر مناطق در چهارمین جشنواره فکربرتر گیلان مشارکت دارند.

مجید متقی طلب اعلام کرد: بیش از 230 طرح به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که از این تعداد 100 طرح در معرض دید عموم قرارگرفته است.

وی اظهارداشت: از مجموع 100 دستاورد علمی و فناوری 20 تا 30 طرح در سه حوزه دانش آموزی، دانشجویی و آزاد برای مراسم اختتامیه این جشنواره انتخاب و معرفی خواهند شد.

این مسئول همچنین با بیان اینکه این جشنواره ها به نوعی بازاریابی برای پارک علم و فناوری محسوب می شود، گفت: امسال بخش سرمایه گذاری جشنواره فکر برتر بسیار فعال است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش دانش آموزی در این جشنواره پیش بینی شده است، افزود: راه اصلی نهادینه شدن حوزه علم وفناوری در جامعه آموزش و پرورش است.

متقی طلب بیان داشت: در سال گذشته 23 طرح از بخش دانش آموزی به جشنواره فکر برتراستان ارسال شده بود که تاکنون با بیش از 12 تا 13 طرح قراردادبسته شده است.

وی ادامه داد: برای پذیرش یک طرح سه مولفه شامل درست بودن پایه علمی، داشتن توجیه اقتصادی (دارای طرح کسب وکار) و تیم کاری مرتبط و متخصص است.