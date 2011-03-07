نماینده دبیرخانه دائمی روابط عمومی الکترونیک منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی امیر عباس تقی پور دبیر همایش روابط عمومی الکترونیک، احمد مظفری مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به عنوان نماینده دبیرخانه دایمی همایش روابط عمومی الکترونیک در مازندران منصوب شد.



در متن حکم صادر شده آمده است: با عنایت به تخصص ، تعهد و عملکرد موفق شما در حوزه روابط عمومی به موجب این حکم به عنوان نماینده دبیرخانه دایمی همایش روابط عمومی الکترونیک در استان مازندران منصوب می شوید.



در بخشی دیگر از این حکم آمده است: برگزاری پنج دوره همایش روابط عمومی الکترونیک در سالهای گذشته با حضور اساتید برجسته و مدیران و کارشناسان روابط عمومی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی زمینه تعالی بیش از پیش روابط عمومی را در کشور هموار کرده است.

انتظار می رود با همفکری و جلب همکاری فعالان حوزه ارتباطات و رسانه ای استان نسبت به اجرای برنامه های توسعه ای دبیرخانه حول محور هدف اصلی ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک یعنی " روابط عمومی حرفه ای الکترونیک و ارتباطات موثر اقدام کنید.



ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک، 31 اردیبهشت سال ۹۰ برگزار می شود و علاقمندان می توانند مقالات خود را در محورهای همایش حداکثر تا تاریخ 25 فروردین ۹۰ به آدرس پستی تهران خیابان نجات الهی، خیابان سمیه خیابان پور موسی، کوچه پورموسی پلاک ۳۴ طبقه ۵ و یا به آدرس پست الکترونیکی info@eprcenter.ir ارسال کنند.