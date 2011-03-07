مجلس مشورتی مشاوران جوان در همدان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مصطفی مرادی در جلسه مشورتی شورای جوان اداره کل پزشکی قانون استان همدان گفت: با اجرای طرح مشورتی مشاوران جوان حدود 300 نفر از نخبگان استان نظرات خود را در مورد مسائل مربوط به حوزه جوانان و جامعه مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.

مرادی اظهار داشت: موضوع مشاوران جوان در دولت نهم پی ریزی شد و در دولت دهم فضای کار و بستر مناسبت‌تری برای حضور جوانان در بحث مشاوره ایجاد شد.

رئیس گروه مشاوران جوان استان خاطرنشان کرد: کار در حوزه مشاوران جوان تشریفاتی نیست و هدف شناسایی جوانان تحصیل کرده متدین و پرتلاش برای استفاده در فعالیت‌های مدیریتی استان همدان است.

مرادی فضای استان همدان برای بهره‌گیری از ظرفیت خوب جوانان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مشاوران جوان خزانه‌ای از مدیران انقلابی برای نظام محسوب می‌شوند که در سال‌های آینده مدیریت نظام و انقلاب را به عهده خواهند داشت.

وی با اشاره به ظرفیت مناسب پزشکی قانونی استان اظهار داشت: با وجود مدیریت جوانان در این مجموعه می‌توان از ظرفیت‌های فکری جوانان در این سازمان استفاده کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان نیز بهره‌گیری از تفکر مشاوران جوان در پیشبرد اهداف سازمان را تأثیرگذار دانست و گفت: با توجه مسائل و تکنولوژیهای امروزی، انجام کارها توسط یک نفر امکان پذیر نخواهد بود و استفاده از مشاوران جوان و جوانان پویا و خلاق می‌تواند به این نهاد یاری رساند.

علی احسان صالح ارائه خدمات مطلوب و دقیق را از وظایف پزشکی قانونی بیان کرد و افزود: اجرای مطلوب وظایف در این سازمان منجر به اجرای دقیق عدالت خواهد شد.

وی پزشکی قانونی را بازوی کارشناسانه‌ قوی در اجرای عدالت توصیف کرد و اظهار داشت: یک سوم مراجعان به دادگاه‌ها و دادسراها به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند که حضور مشاوران جوان می‌تواند در انجام وظایف به این سازمان کمک کند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان ارائه خدمات کارشناسی در زمینه امور پزشکی به مراجع قضایی را اصلی‌ترین وظیفه سازمان پزشکی قانونی دانست و خاطرنشان کرد: نقطه پایانی مشکلات اجتماعی در نهایت به پزشکی قانونی منتهی می‌شود.

صالح تأکید کرد: اگر بتوانیم در احقاق حقوق مردم درست عمل کنیم مطمئناً تأثیر مثبتی در افکار عمومی نسبت به عملکرد نظام خواهیم داشت.