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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

از خرداد ماه سال 90؛

عدم توجه به کیفیت نان در زنجان برخورد قانونی را بدنبال دارد

عدم توجه به کیفیت نان در زنجان برخورد قانونی را بدنبال دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: در راستای توجه به کیفیت مناسب نان از اردیبهشت ماه سال 90 ساماندهی برای نانوایی ها انجام می گیرد و از خرداد ماه در صورت عدم توجه به کیفیت مناسب نان اعمال قانون و برخورد جدی صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار توجه به کیفیت نان را از کارهای مهم دستگاههای ذیربط عنوان کرد و افزود: از ابزارهای تشویقی و حمایتهای دولتی (بلاعوض، تسهیلات وام با بهره کم و طولانی مدت) است لذا در صورت عدم توجه به بهداشت در سلامت مردم و کیفیت نامناسب نان با هدر دادن آب مجوز نانوایی ها از خرداد ماه سال آینده لغو می شود و صنف مربوطه (نانوایی) پلمپ می شود.

وی اظهار داشت: در راستای ارتقای کیفی نان و آشنایی نانوایان با انواع نان نمایشگاه آرد و نان و گندم و تجهیزات نانوایی از شرکتهای سازنده در سال 90 برگزار می شود که در این راستا در جنب نمایشگاه همایش نانوایی هم خواهد بود و با اطلاع رسانی به موقع فرصت لازم را داشته باشند که نسبت به ارائه کار خود تمهیدات و راهکارهای مناسب را در نظر گیرند .

رئوفی نژاد تاکید کرد: 50 درصد از جمعیت استان روستایی هستند و بیشتر پخت نان خانگی است و در راستای توزیع آرد و نان در شبکه توزیع باید ساز و کار مشخص شود و یک قیمت کنترل شده در مکان مناسب و بهداشتی آرد و نان توزیع شود .

استاندار زنجان یادآور شد: در استان 7 کارخانه آرد و 1300 واحد نانوائی وجود دارد لیکن برای توزیع درست آرد باید در استان تعاونی آرد و نان تشکیل شود و با مدیریت درست آرد به نانوائی ها با هزینه مناسب توزیع شود و با ارائه تسهیلات و در اختیار قرار گرفتن 20 دستگاه کانتینر حمل آرد در استان انجام گیرد .

وی همچنین در ادامه گفت : تا ورود بخش خصوص سازمان غله نسبت به حمل آرد در استان برنامه ریزی داشته باشد و فرمانداری نسبت به شناسایی و معرفی کارخانه مربوطه با مجوز اقدام کند .

رئوفی نژآد همچنین نظارت و بازرسی محسوس در عید را با ورود مسافران و افزایش جمعیت استان را از تاکیدات جلسه اعلام کرد و افزود : باید همه دستگاههای زیربط (بهداشت در رستوران ها و هتلها ، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی ، سازمان بازرگانی و غیره ) همه نسبت به کنترل اقلام توجه جدی را داشته باشند

استاندار  زنجان در پایان بازرسی و تهیه گزارش صدا و سیما و رسانه ها را در ارائه عملکرد اصناف در عید را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: بازرسی و پخش آن از تلویزیون درصد تخلفات را کاهش می دهد

کد مطلب 1269000

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