بررسی بحران دریاچه ارومیه در نشست علمی سازمان زمین شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری کمیته ملی علوم یونسکو فردا سه شنبه 17 اسفندماه برگزار می شود.

در این نشست در خصوص مسایلی چون تغییر اقلیم و نگرشی بر پیشینه آن در تاریخ زمین، اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و دریاچه های جهان، علل رویداد بحران آب، بحران فرونشست دشتهای کشور، تخصیص و تسهیم آب و رعایت حق آبه های زیست محیطی، مدیریت زیست بوم تالابها، شوری آب و تاثیر آن بر موجودات زنده، عوامل موثر بر دینامیک و نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه و بی هنجاری زمین فیزیکی در پهنه دریاچه ارومیه و بحران این دریاچه بحث و بررسی می شود.

این نشست در محل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار می شود.