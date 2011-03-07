  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

بررسی بحران دریاچه ارومیه در نشست علمی سازمان زمین شناسی

بررسی بحران دریاچه ارومیه در نشست علمی سازمان زمین شناسی

نشست هم اندیشی بحران آب با محورهای تغییر اقلیم و بحران آب و دریاچه ارومیه فردا از سوی و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی سه شنبه 17 اسفندماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری  مهر، این نشست از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری کمیته ملی علوم یونسکو فردا سه شنبه 17 اسفندماه برگزار می شود.

در این نشست در خصوص مسایلی چون تغییر اقلیم و نگرشی بر پیشینه آن در تاریخ زمین، اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و دریاچه های جهان، علل رویداد بحران آب، بحران فرونشست دشتهای کشور، تخصیص و تسهیم آب و رعایت حق آبه های زیست محیطی، مدیریت زیست بوم تالابها، شوری آب و تاثیر آن بر موجودات زنده، عوامل موثر بر دینامیک و نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه و بی هنجاری زمین فیزیکی در پهنه دریاچه ارومیه و بحران این دریاچه بحث و بررسی می شود.

این نشست در محل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار می شود.

کد مطلب 1269002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها