قاچاقچیان مواد روانگردان به زودی اعدام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، فرزاد فرهادی راد اظهار داشت:‌ در سال جاری 9 تن و 200 گرم انواع مواد مخدر در استان خوزستان کشف و ضبط شد که نسبت به سال گذشته دو برابر رشد داشته است.

وی افزود: همچنین امسال حکم اعدام بیش از 40 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر صادر شد و به مرحله اجرا درآمد و عمده باندهای قاچاق مواد مخدر نیز شناسایی و اعضای آن دستگیر و روانه زندان شدند.



فرهادی راد میزان مواد مخدر امحا شده در این مراسم را بیش از دو تن انواع مواد مخدر برشمرد و گفت: در این عملیات 100 هزار حلقه سی دی غیرمجاز نیز که غالبا از فروشندگان فاقد مجوز کشف و ضبط شده است، معدوم شد.



وی با اشاره به شناسایی و دستگیری 23 باند فروش مشروبات الکلی در استان خوزستان در سال جاری، اظهار داشت: امروز همچنین هشت هزار قوطی و شیشه مشروبات الکلی که از دو باند قاچاق در دی ماه امسال کشف و ضبط شده بود، معدوم شد.



سرپرست دادسرای انقلاب شهرستان اهواز با بیان اینکه یکی از مشکلات جدید استان خوزستان، محل ترانزیت شدن این استان از سوی قاچاقچیان مواد مخدر است، تصریح کرد: همه مواد مخدری که به استان وارد می شود در این استان به مصرف نمی رسد بلکه عمده آن برای ورود به استان های دیگر و کشورهای مرزی همسایه است.



فرهادی راد افزود: چند باند بین المللی قاچاق مواد مخدر شناسایی شده اند که به زودی اعضای آن دستگیر و اموال آنان به نفع دولت مصادره می شود.



وی با اشاره به اجرای طرح های پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در اهواز، گفت: ‌تمامی فروشندگان مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شده اند که همه این فعالیت ها موجب افزایش قیمت مواد مخدر و سخت شدن دسترسی مصرف کنندگان مواد مخدر به این مواد شده است.



فرهادی راد هشدار داد: کسانی که در منازل مسکونی یا اماکن تجاری خود اقدام به فروش یا توزیع مواد مخدر می کنند آگاه باشند در صورت شناسایی و دستگیری، اموال آنان به نفع دولت مصادره می شود.



وی تصریح کرد: هم اکنون چند منزل مسکونی این افراد پلمپ شده و مصادره اموال آنان از دادگاه درخواست شده است.