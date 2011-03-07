مشکلات دامداران از بابت هدفمندی یارانه ها چاره جویی شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران سازمان جهادکشاورزی استان گفت: طرح هدفمندسازی یارانه ها یک مسئله مهم و اساسی درتثبیت اقتصاد و پرداخت عادلانه یارانه ها بوده و بالطبع با هدفمندکردن یارانه ها ممکن است تعدادی از بهره برداران متضرر شوند لذا شایسته است مشکلات دامداران استان از بابت هدفمندی یارانه ها احصاء و توسط دولت چاره جویی شود.

وی با بیان اینکه زحمات، تلاش و خدمات دامداران و تولیدکنندگان فرآورده های لبنی قابل تقدیر است، اظهار داشت: در دین مبین اسلام و از نظر شارع مقدس، برخی حرفه ها و مشاغل مکروه و حرام و برخی دیگر مستحب و مورد تاکید فراوان بوده اند که دامداری و کشاورزی یکی از مشاغل مورد تاکید اهل بیت عصمت و طهارت بوده و باید بگوییم کشاورزان، گنجهای خداوند بر روی زمین هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دامداری شغل انبیاء است و هیچ پیغمبری مبعوث نگردید مگر اینکه گوسفند داری و دامداری کرد، ادامه داد: زراعت و دامداری از مشاغل مهم جامعه اسلامی بوده چرا که مایحتاج اولیه جامعه همچون گندم، برنج، حبوبات، گوشت، شیر و لبنیات توسط آنان تولید می شود.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه اگر مواد پروتئینی به مقدار کافی به انسان نرسد انسان مریض می شود، افزود: پروتئین و مواد لبنی نیاز اساسی انسان ها بوده و بر همین اساس تولید این محصولات جزو ضروریات وسفارشات موکد دین مبین اسلام بوده و از مشاغل ارزشمند دینی و اجتماعی است.

وی به مشکلات پیشروی دامداران و بهره برداران بخش دام استان اشاره کرده و گفت: طرح هدفمندسازی یارانه ها یک طرح اساسی و مهم در کشور بوده که دولت دهم در این راستا جرات به خرج داده و توانست به آن جامه عمل بپوشاند چرا که قبل از اجرای این طرح، توزیع یارانه ها در جامعه عادلانه نبوده و افراد متمکن از یارانه بیشتری استفاده می کردند و باعملی شدن طرح تحول اقتصادی درکشور، دهک های پایین جامعه منبعد بصورت عادلانه از یارانه ها بهره مند خواهند شد.

شبستری با اشاره به اینکه طرح هدفمندسازی یارانه ها یک مسئله مهم و اساسی در تثبیت اقتصاد و پرداخت عادلانه یارانه ها بود، افزود: ما نیز از پرداخت مستقیم یارانه شیر به خود دامداران استقبال و حمایت می کنیم.

همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این دیدار با اشاره به اینکه پرداخت مستقیم یارانه شیر به تولیدکنندگان، خواسته اصلی دامداران استان آذربایجان شرقی است، افزود: آذربایجان شرقی با تولید سالانه 899 هزار و 630 تن شیرخام ، رتبه سوم کشوری را دارا بوده و با 9 میلیون 764 هزار و 562 واحد دامی ، رتبه دوم جمعیت دامی را در کشور از آن خود ساخته و برای 110 هزار نفر اشتغال مولد ایجاد کرده است.

مسعود محمدیان با اشاره به اینکه انواع مختلف محصولات لبنی همچون ماست ، شیر ، خامه ، کره و پنیر در استان تولید می‌شود، به رتبه نخست استان درتعدادکارخانه فرآورده‌های لبنی کشور اشاره کرده و اظهار داشت: از 833 واحد فرآوری فعال محصولات لبنی در سطح کشور، 57 واحد به ظرفیت 560 هزار تن به استان آذربایجان شرقی تخصیص یافته و علاوه برآن ، مقدار چهار هزار تن نیز به صورت سنتی در سطح استان فرآوری می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به برخی مشکلات تولید شیرخام از جمله عدم تناسب قیمت تمام شده شیر با قیمت فروش شیر و عدم پرداخت به موقع بهای شیر دامداران توسط کارخانجات لبنی و اینکه مازاد بر مصرف شیر تولیدی استان در آغاز بهار از مشکلات عمده بخش دام است، افزود: به همین منظور در پی بازار یابی برای محصولات کشاورزی مازاد بر نیاز استان بوده و در نظر داریم شیر مازاد بر مصرف استان را بصورت فرآوری شده ، علاوه بر سایر استانها به خارج از کشور نیزصادر می کنیم.

نخستین همایش یک روزه بررسی مسائل و مشکلات تولید شیرخام در استان تحت عنوان همایش شیر و چالش‌های آن با هدف ارائه راهکارهای اجرایی حل مشکل و افزایش میزان مصرف سرانه شیر در بین خانوارها ، 19 اسفند ماه در تالار اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.