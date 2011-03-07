تظاهرات بحرینی ها در مقابل سفارت آمریکا در منامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهروندان بحرینی امروز در ادامه اعتراضات خود در مقابل سفارت آمریکا در منامه تظاهرات برپا کردند.

حاضران در این تظاهرات با سر دادن شعار "ملت خواهان سقوط نظام است"، "ما خواهان دموکراسی هستیم" و "حمد باید سقوط کند" اعتراض خود را نسبت به حکومت حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین اعلام کردند.

معترضین همچنین از مقامات واشنگتن خواستند که دولت بحرین را برای انجام اصلاحات سیاسی تحت فشار بگذارد.

خاطرنشان می شود مردم بحرین نیز به تاسی از قیام ملت های عربی از 14 فوریه تاکنون علیه رژیم حاکم این کشور به پا خواسته اند. برخی از معترضین خواهان انجام اصلاحات و برخی دیگر به دنبال سرنگونی حکومت فعلی هستند.