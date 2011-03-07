مهرشاد کارخانی درباره این مستند و زمان تصویربرداری آن به خبرنگار مهر گفت: حدود دو ماه پیش تصویربرداری این مستند را آغاز کردیم و احتمالا تا دو ماه آینده تصویربرداری ادامه دارد.

وی افزود: "لحظه ناب" اثری طولانی و فرسایشی است که تدوین آن به صورت همزمان با تصویربرداری پیگیری و تمام تصویربرداری این اثر در فضای باز و در لوکیشن‌های مختلف انجام می‌شود.

این مستند به شاخص‌ترین لحظه‌ها در فیلم‌های سینمایی از سال 57 تاکنون می‏پردازد. هنرمندان و صاحبنظرانی در مستند "لحظه ناب" حضور دارند که قرار است نظرات و سلیقه شخصی خود را درباره تاثیرگذارترین لحظه‌ها در فیلم‌های سه دهه اخیر سینمای ایران بازگو کنند. این فیلم یک لغت نامه تصویری برای شناساندن سینمای ایران به مدت 70 دقیقه است.

عوامل تولید "لحظه ناب" عبارتنداز طراح و کارگردان: مهرشاد کارخانی، تحقیق: مجید رحیمیان، فیلمبردار: مهیار پناهی، دستیار و برنامه‌ریز: علی تهرانی و تدوین: عابس برهان.

تهیه‌کنندگی این مستند سینمایی را مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برعهده دارد. فیلم سینمایی "کوچه ملی" به کارگردانی مهرشاد کارخانی در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. مهرشاد کارخانی فیلم‌های سینمایی "گناه من" و "ریسمان باز" را کارگردانی کرده است.