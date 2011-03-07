ارسال دعوتنامه جدید سهام عدالت برای 1.7 میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی در مراسم رونمایی از سامانه اینترنتی ثبت‌نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی و همچنین اهدای جوایز 34 کارگر نمونه کشوری در سال 88 گفت: حضور نمایندگان مجلس در این مراسم، نشانگر اهمیت اقدامات کارگران کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال 84 به بعد با ابلاغ سیاستهای اصل 44، شیوه جدیدی در مدیریت اقتصاد کشور لحاظ شد، اظهار داشت: بازتوزیع ثروت و اصلاح ساختار مالکیت بنگاهها در کشور، یک بخش مهمی از اهداف این سیاستها بوده است.

وی، پیشرفت و عدالت را از مصادیق دیگر سیاستهای اصل 44 دانست و بیان داشت: حضور فرا‌گیر دولت در بنگاهها باعث کاهش بهره‌وری آنها شده است و تغییراتی که سیاستهای اصل 44 به دنبال آن است، این نقایص را رفع می‌کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهام عدالت در تعبیر جمهوری اسلامی ایران، واگذاری به بخش‌های مختلف مردم است، تصریح کرد: در این موضوع، بخش خصوصی نیز دخیل است؛ ولی هدف اصلی اصل 44 تقویت اقشار ضعیف در بازتوزیع منابع بوده؛ به نحوی که سهام عدالت، بهره‌مندی اقشار ضعیف از بازتوزیع ثروت را مدنظر قرار داده است.

وی با بیان اینکه 40 درصد از بازتوزیع ثروت انجام شده می‌تواند بین 60 درصد اقشار با درآمدهای پایین توزیع شود، افزود: متاسفانه برخی مدیران شرکت‌هایی که باید واگذار می‌شدند می گویند خوشبختانه فلان شرکت از واگذاری در قالب سهام عدالت خارج شد و این موضوع درست نیست.

به گفته حسینی، بازتوزیع پایدار درآمدها به نحوی بوده است که از حدود 75 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته در دهه 80، حدود 97 درصد آن بعد از ابلاغ اصل 44 بوده؛ به نحوی که 34 هزار میلیارد تومان معادل 45 درصد نیز در قالب سهام عدالت صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر این موضوع که در اجرای این برنامه از اقشار کم درآمد به سمت اقشار با درآمد متوسط در حرکت بوده ایم، از واگذاری سهام عدالت به 16 میلیون نفر روستایی و عشایر در مرحله دوم واگذاری ها و حدود 24 میلیون نفر از حدود 40 میلیون نفری که در کشور سهام عدالت دریافت کرده اند سخن گفت.

وی بیان داشت: به عبارتی 24 میلیون نفر از کل 40 میلیون نفری که در کشور تاکنون سهام عدالت دریافت کرده‌اند، تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا در قالب روستایی و یا عشایر بوده‌اند.

حسینی با بیان اینکه در بازتوزیع سهام عدالت در استان تهران، 27.5 درصد از مردم برخوردار شده‌اند، سهم استان اصفهان را 42 درصد و قزوین را 51 درصد دانست و گفت: این سه استان کمترین نسبت برخورداری از سهام عدالت را داشته‌اند.

وی سهم استان ایلام را از دریافت سهام عدالت 77 درصد، کهکیلویه و بویراحمد را 79 درصد و خراسان جنوبی را نیز 84 درصد دانست و بیان داشت: با هدف تقویت اقشار کم‌درآمد، واگذاری سهام عدالت در استانها متفاوت بوده است.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به واگذاری 5 درصداز سهام شرکت‌های واگذار شده به صورت سهام ترجیحی به کارگران اشاره کرد و با بیان اینکه تاکنون 340 هزار کارگر در کشور سهام ترجیحی دریافت کرده‌اند، گفت: همچنین برای دریافت سهام عدالت به 892 هزار قالیباف دعوت نامه ارسال شد.

وی ضمن اعلام اینکه 8 هزار و 300 زن کارگر سرپرست خانوار نیز سهام عدالت دریافت کرده‌اند، به تاکید رئیس جمهور و پیگیری نمایندگان برای واگذاری سهام عدالت به افرادی که از قلم افتاده‌اند، اشاره کرد و بیان داشت: تاکنون برای 1.7 میلیون نفر در کشور برای دریافت سهام عدالت دعوت نامه جدید ارسال شده که بیشتر آنان کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی و همچنین رانندگان اتوبوس هستند.

حسینی یکی از نقایص واگذاری سهام عدالت به کارگران را سخت بودن مراحل شناسایی آنها به ویژه در بخش ساختمانی دانست و بیان داشت: در یک نمونه‌گیری، 300 هزار نفری از کارگران ساختمانی مشخص شد که 160 هزار نفر از آنان سهام عدالت دریافت کرده‌اند؛ ولی مابقی آنها باید در سامانه جدید ثبت‌نام کنند.