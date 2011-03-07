رزمایش دفاع شخصی در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فرمانده انتظامی استان همدان در حاشیه برگزاری این رزمایش اظهار داشت: ناجا در راستای فعالیت های تخصصی و حرفه ای و افزایش آمادگی همه کارکنان باید بخشی از توانمندی رزمی را دارا باشد.

سرهنگ مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه پرسنل انتظامی در گام نخست موظف به طی کردن ورزش های رزمی شدند، گفت: این روند در الزامات ناجا قرار گرفت.

وی گفت: در حال حاضر شمار زیادی از کارکنان نیروی انتظامی در ورزش های رزمی سطح اول کمر بند زرد، سبز و آبی را دارا هستند.

معصوم بیگی اضافه کرد: پرسنل انتظامی همدان از توان و آمادگی بسیار خوبی برای مقابله و برخورد با هنجار شکنان، اراذل و اوباش برخودار هستند.

وی در این ارتباط توضیح داد: با توجه به اینکه ماموران انتظامی موظف به برخورد با متخلفان درگیر هستند باید آمادگی جسمی برخورد با این افراد را داشته باشند.