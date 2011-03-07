وزارت نفت به مصوبه 50 درصد اشتغال نیروهای بومی بوشهر توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، محمد حسین جهان بخش بعد از ظهر دوشنبه در دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و مدیریت دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: استان بوشهر خانه وزارت نفت است و این وزارتخانه باید توجه جدی به این استان داشته باشد.

وی با اشاره به نقش نیروی انسانی در توسعه پایدار منطقه خواستار اهتمام جدی وزارت نفت در اجرای مصوبه به کارگیری 50 درصدی نیروهای بومی در منطقه عسلویه شد و ایجاد دانشگاه بین المللی نفت در این منطقه را مهم ارزیابی کرد .

استاندار بوشهر با بیان اینکه توسعه پایدار، پویا، بالنده و دانش محور را منتج به توسعه متوازن و عدالت محور خواهد شد، افزود: توسعه پایدار و دانش بنیان باید براساس توجه ویژه به نیروی انسانی کارآمد باشد .

مشاور وزیر نفت و دبیر علمی دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز گفت: 240 مقاله به دبیرخانه ارائه شده است که در مدت دو روز برگزاری همایش راهکارهای توسعه پایدار و یکپارچه عسلویه بررسی می شود.

دکتر شجاع الدین بازرگانی افزود : نتایج طرح هاو فعالیتهای علمی پژوهشی وتحقیقات به دست آمده در بدنه عملیاتی صنعت نفت موجب سرآغازتحولی شگرف به سوی توسعه هدفمند خواهد شد .

وی بهره مندی از توانمندیهای نمادهای پژوهش ملی و بین المللی تحقیق و طبقه بندی آرا و نظرات خبرگان و ذی نفعان کلیدی برای شناسایی وهمسو سازی حساسیتها و دغدغه های ملی در ارتباط با بهره مندی بیشتر و صیانت از میدان مشترک پارس جنوبی ازاهداف این همایش عنوان کرد.