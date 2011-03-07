افزایش فشارها بر نخست وزیر ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو، ناتسو یاماگوچی رهبر حزب کومئی نوین ژاپن گفت: کابینه نائوتو کان نخست وزیر این کشور اعتماد ملی را از دست داده و به نظر نمی رسد راهی جز منحل کردن کل کابینه پیش روی وی باشد.

در پی این درخواست پرو کاوازاکی یکی از مقامات حزب لیبرال دموکرات که حزب اصلی مخالف دولت ژاپن محسوب می شود نیز خواهان استعفای کل کابینه شد.

وزیرخارجه ژاپن بعد از دریافت مبلغ پنجاه هزار ین برابر با ششصد و ده دلار آمریکا با تخطی از قانون منع مقامات از دریافت هرگونه هدیه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با قبول مسئولیت تخلف از قانون استعفا کرد.

رسوایی مالی سیجی مائه هارا که رئیس حزب دموکرات ژاپن و امید اول نخست وزیری بعد از دوره نائوتو کان بود ضربه بزرگی به اعتبار این حزب وارد کرده است.

