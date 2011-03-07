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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

در ساری؛

همایش منطقه ای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گشایش یافت

ساری - خرگزاری مهر: همایش منطقه ای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی معلمی، دبیر علمی این همایش منطقه ای پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: همایش منطقه‌ای نقش مازندران در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزارشد.

وی خاطر نشان کرد: در این همایش ۱۰ مقاله با موضوع جغرافیای تاریخی مازندران، ورود و گسترش اسلام در مازندران،خدمات متقابل اسلام و مازندران، حکومت‌های اسلامی و حاکمان مسلمان، هویت ایرانی اسلامی، مذاهب اسلامی، دانشوران، مشاهیر و فعالیت‌های علمی و سایر محورهای مرتبط در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی با محوریت مازندران به صورت سخنرانی و پوستر ارائه شد.

معلمی افزود: در برگزاری این همایش علمی و فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران، شبکه استانی صدا و سیمای مازندران، سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری مازندران، شهرداری ساری، موسسه پژوهشهای تاریخ و فرهنگ مازندران و دانشگاههای آزاد اسلامی واحد آیت‌لله آملی، تنکابن، نور، چالوس و سوادکوه همکاری می کنند.

کد مطلب 1269021

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