هشت تا 10 درصد گاز جهان در میدان گازی پارس جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سید پیروز موسوی بعد از ظهر دوشنبه در دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و مدیریت دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اینکه توسعه میدان گازی پارس جنوبی می تواند زمینه ساز شکوفایی اقتصادی کشور شود، اظهار داشت: تسریع در توسعه این میدان تاثیرات شگرفی در زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه عسلویه گذاشته است .

وی ایجاد اشتغال و استفاده از نیروهای انسانی بومی، توسعه صنایع پایین دستی، توسعه فضای سبز، ایجاد شبکه های تصفیه آب و تصفیه خانه های فاضلاب را از مهم ترین طرح های آتی این سازمان عنوان کرد.

موسوی با تاکید بر اینکه وزارت نفت توسعه زیرساختهای محلی را همزمان با توسعه صنعتی در منطقه عسلویه در اولویت قرار داده است، اظهار داشت: تاسیسات میدان گازی پارس جنوبی در سال 1377 در قالب سه منطقه کنگان، پارس جنوبی و پارس شمالی به وسعت 46 هزار هکتار مورد بهره برداری قرار گرفت .

وی مهمترین نتایج نخستین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور در سال گذشته را طرح ادبیات مشترک در زمینه توسعه پارس جنوبی، شناخت تنگناها و چالشهای توسعه و فناوری در منطقه، ایجاد همسویی در تمام فعالیتهای صورت گرفته در منطقه و تسهیل در اجرای پروژه اعلام کرد .