عارف ربطی در حاشیه پایان سی و یکمین دوره رقابتهای بین المللی جام یادگار امام (ره) که روز یکشنبه در ورزشگاه دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: پیکارهای کشتی فرنگی جام یادگار امام، علاوه بر ایجاد انگیزه و رقابت بسیار خوب در کشتی گیران ایرانی در مقابله با تیم‌های خارجی سبب ایجاد رقابت در بین کشتی‌گیران ایرانی برای دستیابی به عنوان قهرمانی نیز شده بود.



وی با اشاره به اینکه در راستای اجرایی هرچه بهتر اجرا شدن این دور از پیکار‌ها تقسیم کار بسیار عالی صورت گرفته بود، بیان داشت: تدارکات و مسائل فنی در این مسابقات قابل توجه بود و برنامه ریزی‌ها و ساختار بندی بسیاری خوبی در خصوص اجرایی مسابقات صورت گرفته بود.



دبیر فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه کشور‌ها و تیم‌های مختلفی برای محک زدن خودشان در هفتمین دوره مسابقات کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام(ره) قم شرکت کرده بودند اضافه کرد: تیم‌های خارجی پشتوانه‌های کشتی کشورشان هستند که در این پیکار‌ها شرکت کرده بودند و سطح رقابت‌ها را بالا برده بودند.



وی در خصوص ارنج تیم ملی ایران و تأثیرگذاری این پیکار‌ها در ترکیب تیم ملی بیان داشت: ارنج تیم ملی بستگی به نظرات کادر فنی دارد که نتایج و عملکرد کشتی گیران بررسی و در صورت لزوم از آن‌ها استفاده خواهند کرد.



سی و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام فجر و هفتمین دوره رقابتهای جام یادگار امام‌ (ره) با شرکت 121 کشتی‌گیر از کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، قرقیزستان و ترکمنستان طی روزهای شنبه و یکشنبه 14 و 15 اسفندماه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد.