طرح آمارگیری باغها در خراسان رضوی آغاز شد

محمد سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: این طرح با حضور 46 نفر کارشناس آمارگیر، سرگروه و بازبین تا روزهای پایانی امسال در سطح استان در حال اجراست.

وی اظهارداشت: این طرح همزمان با سراسرکشور و با همکاری مرکز آمار مدیران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سطح استان اجرا می شود.

سمیعی با بیان اینکه طی اجرای این طرح تعداد 341 آبادی باید مورد بازدید قرار بگیرند، تصریح کرد: تاکنون چهار هزار و 922 نمونه توسط آمارگیران در سطح استان آماربرداری شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: در این طرح آمارگیران باغات و هزینه تولید محصولات عمده باغداری توسط آمارگیران انجام می شود.

وی با بیان اینکه کارشناسان انتخاب شده برای این طرح همه از دانش آموختگان کشاورزی و عضو این سازمان هستند خاطر نشان ساخت: قبل از شروع طرح تمامی کارشناسان طی سه روز، دوره آموزشی را گذرانده اند.

سمیعی یادآور شد: طرح آمارگیری سایر محصولات کشاورزی در آبان و آذر ماه 89 زیر نظر60 کارشناس این سازمان در سطح استان و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اجرا شده است.

