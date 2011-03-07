امضای تفاهمنامه با شرکتهای خارجی برای ترانزیت ارتباطات آسیا و اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از امضای این قرارداد توسعه ترانزیت ارتباطات از طریق مسیرعمان - ایران پس از گذر از آذریایجان و روسیه تا فرانکفورت ادامه پیدا خواهد کرد و به این ترتیب امکان ترانزیت ارتباطات از آسیا به اروپا و بالعکس فراهم می شود.

ظرفیت ترانزیت ارتباطات در این پروژه معادل 540 گیگابیت بر ثانیه است که این عدد برابر 3456 لینکSTM1 است و تا 302 ترابایت برابر با 20480 لینک STM1 قابل افزایش خواهد بود.

پیش از این نیز بهره برداری از پروژه کابل زیردریایی منطقه خلیج فارس - GBI- در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت تا شبکه کابلی ایجاد شود که تمامی کشورهای خلیج فارس را به هم وصل کرده و بعد از عبور از تنگه هرمز و اتصال به عمان به شبکه‌های کابلی دنیا متصل شود.

یک سر این شبکه که از خلیج فارس رد شده به هند و یک سر دیگر آن با عبور از دریای سرخ به اروپا وصل می شود همچنین با پروژه GBI امکان ارتباط ایران با بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی همچون پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان تسهیل می شود.