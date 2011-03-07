‌حجت‌الاسلام محمد نقی لطفی استاد حوزه و دانشگاه و امام جمعه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامزدی آیت الله مهدوی کنی جهت ریاست مجلس خبرگان وهمچنین در خصوص شخصیت ایشان گفت : آیت الله مهدوی کنی یکی از شخصیت های برجسته در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی ادامه داد : مناسب ترین گزینه جهت ریاست مجلس خبرگان رهبری، آیت الله مهدوی کنی است که بحمد الله دارای سوابق بسیار درخشان و از شخصیت های هستند که مورد اعتماد حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب می باشند .

امام جمعه ایلام تصریح کرد : ایشان ویژگی های خاصی را همچون تقوا، تعهد و دیانت دارا می باشند و همچنین دارای بصیرت بالایی در مسائل سیاسی هستند .

لطفی تاکید کرد : آیت الله مهدوی کنی از شخصیت های است که در هر مسئولیتی که به ایشان واگذار شد بر اساس آن تعهد دینی، اسلامی و انقلابی شان عمل کردند .

وی اظهار داشت : آیت الله مهدوی کنی از محبوبیت بالایی در میان روحانیون ، دانشگاهیان و قاطبه مردم برخوردار است و شایسته ترین فرد جهت ریاست مجلس خبرگان در چنین مقطعی هستند .

امام جمعه ایلام با اشاره به مهمترین ویژگی ریاست مجلس خبرگان رهبری گفت : با توجه به اینکه خبرگان رهبری یکی از مهمترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد و به طبع آن مهمترین مسئولیتش نیز انتخاب رهبری به عنوان عالیترین منصب در کشور است، ریاست بر چنین مجلسی یک ویژگی های خاصی را می طلبد که مهمترین آن تقوا است .

لطفی در ادامه افزود : رئیس مجلس خبرگان بایستی بصیرت دینی و سیاسی بالایی نسبت به بحران های به وجود آمده برای کشور داشته باشد و مواضع خود را به موقع اتخاذ و اعلام نماید .

وی تاکید کرد : آیت الله مهدوی کنی با ویژگی های که دارا هستند در چنین شرایطی مهمترین و مناسب ترین گزینه جهت ریاست مجلس خبرگان می باشد .

امام جمعه ایلام تصریح کرد : با توجه به استقبال های موجود از نامزدی ایشان جهت ریاست مجلس خبرگان، پیش بینی می شود وی با آراء بالایی ریاست مجنلس خبرگان را عهده دار شوند و این مسئله تحول مهمی در کشور از لحاظ سیاسی محسوب می شود .

لطفی ادامه داد : با اوضاعی موجود در کشور و مبحث فتنه و فتنه گران و فشار دشمنان بر جمهوری اسلامی ایران این نهاد که بالاترین نهاد تصمیم گیری در کشور است با ریاست آیت الله مهدوی کنی جایگاه خود را محکم تر می کند و سبب خوشحالی مردم را فراهم می آورد که همچون شخصیتی که از درخشنده ترین چهره ها در پیش برد اهداف انقلاب است به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شود .