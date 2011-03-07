افزایش اعتبارات عمرانی اصفهان تا سقف دو هزار و 800 میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، سید جمال الدین صمصام شریعت در حاشیه افتتاح و بازدید از طرح های عمرانی و خدماتی شهرداری مشکات از توابع کاشان با بیان اینکه به دنبال پیگیریهای انجام شده ار سوی مدیریت استان اعتبارات عمرانی استان اصفهان در سال جاری افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: میزان اعتبارات عمرانی استان اصفهان در سال 89 حدود دو هزار و 200 میلیارد ریال بوده است که درصدد افزایش آن برآمدیم.

وی تصریح کرد: با توجه به رویکرد عمرانی دولت عدالت محور 600 میلیارد ریال اعتبار به این مبلغ پیش بینی شده، افزوده شد به گونه ای که میزان اعتبارات عمرانی به دو هزار و 800 میلیارد ریال در سال جاری رسید.

معاون عمرانی استاندار اصفهان یادآور شد: میزان اعتبار عمرانی در نظر گرفته شده برای اصفهان جدای از اعتبارهای ملی و تبصره ها لایحه قانون بودجه سال 90 است.

وی در ادامه با بیان اینکه واقع شدن شهر مشکات در مسیر مواصلاتی استان قم و اصفهان را از مزیتها و برتریهای این شهر برشمرد و تصریح کرد: به دلیل نزدیکی این شهر به استان با سیاست گذاریها و برنامه ریزی صحیح می توان از تمام ظرفیت های این شهر برای توسعه استفاده کرد.

صمصام شریعت با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر در شهرستان مشکات در آینده ای نزدیک اجرا می شود، بیان داشت: افراد فاقد مسکن این شهر می توانند از ابتکار دولت عدالت محور نهم و دهم استفاده و ثبت نام کنند.

وی در خصوص طرح جامع شهر مشکات بیان داشت: با احداث شهرک صنعتی، ایجاد صنایع کارگاهی و طرح های خدماتی، آموزشی و فرهنگی می توان گامهای موثری برای اشتغالزایی جوانان این شهر برداشت.

معاون عمرانی استانداری اصفهان با اعلام این خبر که اراضی دولتی به منظور استفاده از مشارکت بخش خصوصی و استفاده از خلاقیتهای بومی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، اضافه کرد: مدیران طرح ها و برنامه های خود را برای آبادانی و توسعه شهر مشکات ارائه دهند.