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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

در ایام نوروز؛

500 دستگاه اتوبوس مسافربری مسافران را در بوشهر جابجا می کنند

500 دستگاه اتوبوس مسافربری مسافران را در بوشهر جابجا می کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر : مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر گفت: امسال در ایام نوروز بیش از 500 دستگاه اتوبوس فوق مدرن و مدرن تک صندلی ویژه و vip مجهز به فناوری روز مسافران نوروزی استان بوشهر را جابجا خواهد کرد.

سید حمید رضا علم در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: میانگین عمر این اتوبوسها 4.5 سال است که آماده ارائه خدمات لازم به مردم و مسافران هستند.

وی با اشاره به آغاز پیش فروش بلیت مسافرتهای نوروزی در بوشهر، اظهار داشت: به منظور ارائه خدمت آسانتر به مسافران و جلوگیری از ایجاد بازار کاذب فروش بلیت و تحقق فرهنگ سفرهای برنامه ای، پیش فروش بلیط سفر با اتوبوس از هشتم اسفند در سراسر استان آغاز شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر افزود: مردم و مسافران می توانند ضمن مراجعه تدریجی به دفاتر شرکتهای حمل و نقل مسافر و پایانه های مسافربری بلیت سفر خود را تهیه نمایند.

علم گفت: طرح جابجایی مسافران نوروزی 89 از تاریخ 25 اسفند لغایت 15 فروردین بمدت 20 روز برای تهیه و تدارک ناوگان مناسب ، ایمنی بیشتر و رفاه آسایش در مسافرتهای نوروزی در سطح استان اجرا می شود و در این مدت نیز ستاد مسافربری ویژه نوروز در اداره کل حمل و نقل و پایانه ها جهت نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل مسافر راه اندازی می شود.

وی تاکید کرد: به منظور دسترسی همه شهروندان استان به خصوص روستائیان به بلیت سفرهای نوروزی خدمات فروش بلیت اتوبوس به صورت اینترنتی نیز به مردم عرضه میشود و مردم شهرها و روستاها می توانند بدون مراجعه به دفاتر شرکتهای مسافر در شهرها با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی شهری و روستایی بلیت سفر خود را تهیه کنند.

کد مطلب 1269035

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