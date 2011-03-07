72 غرفه در استان زنجان میوه شب عید توزیع می کنند

غلامرضا علمدار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : میوه شب عید در سردخانه ها در سطح استان ذخیره شده که از این میزان 1100 تن پرتقال و 400 تن سیب است.

وی اظهار داشت: به علت کمبود سیب، سیب از آذربایجان غربی به استان وارد می شود.

معاون سازمان بازرگانی تاکید کرد: میوه های شب عید از طریق اتحادیه تعاونی روستایی و توسعه صادرات در استان ذخیره شده است.

علمدار تاکید کرد: در استان و شهرستانها نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره برگزار می شود که در استان زنجان از 15 اسفند تا 25 اسفند ماه در نمایشگاههای بین المللی کاسپین برگزار می شود.

وی گفت: در این نمایشگاه 180 غرفه در زمینی به مساحت سه هزار و 100 متر برپا شده است.

به گفته وی، در این نمایشگاه تمام اقلام مصرفی مردم از جمله دو هزار و 500 تن مرغ منجمد و سه هزار و 800 تن گوشت منجمد برای توزیع در بین عموم تهیه شده است.