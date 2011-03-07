حضور موفق دانشجویان ایرانی در کنفرانس علمی مالزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از برناما، از میان 16 دانشجوی برگزیده شده در این کنفرانس علمی که در دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی برگزار شد دو دانشجوی ایران به نامهای فرشته فلاح و مجید ناصری نژاد از دانشگاه مالتی مدیای مالزی (MMU) به نمایندگی از دانشگاههای مالزی انتخاب شدند.

همچنین یکی دیگر از دانشجویان ایرانی از دانشگاههای ایران نیز در میان فهرست 16 نفره نفرات برتر حضور دارد.

کنفرانس و رقابتهای علمی امنیت فناوری اطلاعات در حوزه آسیا اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا روزهای 4 تا 6 مارس (14 و 15 اسفند) با همکاری آزمایشگاه تحقیقات امنیت رایانه ای کاسپراسکای روسیه برگزار شد.

سه مقاله برتر در رشته های فنی، اجتماعی، اقتصادی و مسائل قانونی مربوط به تهدیدات و جرایم سایبری پس از تایید توسط یک کمیته علمی دانشگاهی و کارشناسان آزمایشگاه کاسپراسکای برای حضور در رقابتهای بین المللی مونیخ آلمان که در تاریخ 13 تا 15 آوریل (24 تا 26 فروردین) برگزار می شود، انتخاب می شوند.

به برنده نهایی این رقابتها 1500 یورو و همچنین فرصت شرکت در یک دوره آموزشی در نمایندگی آزمایشگاه کاسپراسکای در مسکو روسیه اعطا می شود.

