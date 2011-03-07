کشتی قم نیازمند توجه بیشتر است

حجت الاسلام علی بنایی در حاشیه رقابت‌های پایانی سی و یکمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی جام یادگار امام‌(ره) در ورزشگاه حیدریان قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: شهر مقدس قم در عرصه‌های مختلف تا کنون پیشگام بوده است باید در عرصه ورزش و دیگر عرصه‌ها الگوی دیگر استان‌های کشور باشد.



وی اظهار داشت: سال جاری سال خوب و پر باری برای ورزش استان بوده است و قم با ابتکار وارد عرصه ورزش شده و در این زمینه تحولاتی نیز ایجاد شده و هر چقدر در زمینه ورزش سرمایه گذاری صورت گیرد نتیجه بهتری را خواهد داد.

بنایی با اشاره به اینکه نسبت به جوانان قمی بدهکار هستیم اضافه کرد: قم دارای ظرفیت‌های خوبی در امر ورزش بویژه رشته کشتی است که اگر توجه کافی به آن صورت گیرد استعداد جوانان قمی شکوفا خواهد شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: کشتی در قم زمینه تاریخی و دیرینه دارد و قهرمانان زیادی از جمله حاج تقی کمالی را داشته است و کشتی قم در بین استان‌ها مطرح و دارای مقام بوده است.



وی با بیان اینکه در چند سال اخیر کشتی قم شکل سامان خوبی گرفته است، گفت: سالن‌های کشتی و امکانات مناسبی در قم ایجاد شده و شاهد کسب مدال آوری جوانان مستعد قمی در مسابقات هستیم.



شایان ذکر است مراسم اهدای مدال و جوایز و همچنین تقدیر از پیشکسوتان با حضور یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی و حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم شهر قم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.



روابط عمومی فدراسیون هدایایی را به رسم یاد بود به خبرنگاران اعزامی از تهران تقدیم کرد که خبرنگاران قمی از آن بی‌نصیب مانند و همچنین جایگاه خبرنگاران قمی برای پوشش این دور از رقابت بسیار نامناسب بود که سبب اعتراض برخی از خبرنگاران قمی نیز شد.



در پایان رقابت وزن 120 کیلوگرم، اینترنت وایرلس سالن قطع که سبب اعتراض عکاسان و خبرنگاران حاضر در سالن شد.



استقبال تماشاگران قمی از این پیکار‌ها بسیار خوب بود و ورزش دوستان قمی بی‌وقفه تیم ایران را مورد تشویق قرار می‌دادند.

