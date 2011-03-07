به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در مراسم راه‌اندازی نخستین فن‌بازار ملی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: در جهت سرعت بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی در کشور و افزایش سرعت رشد علمی و اقتصادی، ایجاد تشکلها حقیقتی اجتناب‌ناپذیر است.

وزیر تعاون افزود: بنابر اعلام کشورهای غربی، رشد علم و فناوری در ایران 11 برابر و در خاورمیانه 4 برابر دنیا بوده است که این امر نشانگر توانایی کشور در تولید علم و فناوری است.

وی تصریح کرد: در صادرات غیرنفتی، جهش بسیار جدی و مهمی وجود داشته است؛ به این معنا که چرخ تحرک و جریان اقتصادی و تولید رونق زیادی یافته است.

عباسی افزود: حدود 500 حرکت پژوهشی افتخارآفرین در بخش پژوهشی شکل یافته است؛ اما در حال حاضر موتور حرکت در تمامی بخشهای اقتصادی روشن نیست؛ زیرا ثروت در اختیار عام مردم قرار ندارد.

وی با بیان اینکه جریان استعدادهای جوانان و کارجویان باید به سرمایه‌گذاری متصل شود، گفت: توانمندسازی نیاز به تشکل و سازماندهی دارد و باید برای توسعه کشور و ایجاد ظرفیت و توانمندسازی در کشور اقدام شود.

وزیرتعاون اظهار داشت: برای از بین بردن بیکاری در سطح کشور، باید تشکل‌هایی ایجاد شود و زمینه‌های آموزشی لازم برای این افراد فراهم شود.

عباسی همچنین در ادامه گفت: موضوع اشتغال فرآیندی است و مراحل متعددی دارد که یکی از آنها، توانمندسازی جوانان است.

وی با اعلام اینکه بانک توسعه تعاون، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در راستای حمایت از افراد بیکار تشکیل شده است، افزود: جوانان جویای کار می‌توانند در قالب تشکلهایی، مورد حمایت این دو بخش قرار گیرند.

وزیر تعاون خاطرنشان کرد: حمایت از جوانان در قالب تعاونی خواهد بود و در تعاونی‌های دانش‌بنیان می‌توان از حضور پژوهشگران نیز استفاده کرد.

عباسی ادامه داد: در بخش تعاونی‌های دانش‌بنیان در قالب 24 گروه، 240 نفر در بخش کشاورزی اشتغال به کار پیدا کردند و این تشکل که در استان یزد تشکیل شد، توانست با کشت گوجه فرنگی در درون آب به روش جدیدی دست پیدا کند و بدین ترتیب مقدمه قرارداد 10 ساله با یک شرکت فرانسوی برای خریداری محصولات ایجاد شد.