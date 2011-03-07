مسعود بندهخدا در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه این طرح تا روزهای آخر سال به منظور کاهش بار ترافیک در شهر اصفهان با جدیت دنبال میشود، اظهارداشت: با توجه به افزایش تردد شهروندان در روزهای پایانی سال در خیابانها تا اوایل سال جدید هیچگونه محدوده جدید طرح زوج و فرد و یا یک طرفه شدن خیابان در نقاط اصلی شهر همانند سال گذشته نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه طرح زوج و فرد کردن خودروها در کاهش بار ترافیکی موثر بوده است، تصریح کرد: با هماهنگی شورای ترافیک استان از 29 اسفند 89 تا پنج فرودین ماه 90 طرح زوج و فرد در شهر اصفهان برای رفاه حال شهروندان و ایام دید و بازدید اجرا نمیشود.
مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان به طرح محدودیتی تردد از چهار باغ عباسی با موتور سیکلتها اشاره کرد و ادامه داد: با نزدیک شدن به شب عید، زمانبندی تقاطعها با توجه به حجم ترافیک روزهای پایانی بهینه و چراغهای سر چهارراهها بازنگری و متناسب با حجم ترافیک تنظیم میشود.
وی اضافه کرد: از تمهیدات ویژهای که در روزهای پایانی سال در نظر گرفته شده، پاکسازی ظرفیت شبکه معابر و گلوگاههای شهری است.
بندهخدا بیان داشت: به منظور زیباسازی شهری و استقبال از مسافران نوروزی خط کشی معابر، هشدار نقاط حادثه خیز در گلوگاههای شهری در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه به توقف کارگاههای عملیات عمرانی از 20 اسفند اشاره کرد و گفت: تمامی عملیات عمرانی شهر و کارگاههای عملیاتی ایمنسازی و در این مدت ایام نوروز متوقف و پاکسازی میشوند.
مدیر ترافیک شهری شهردای اصفهان با بیان اینکه در مراکز پرترافیک و مرکزی شهر تابلوهای هشدار دهنده و حمل با جرثقیل با مدیریت پارک حاشیهای با همکاری پلیس راهور در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: به دنبال آن هستیم که افزایش ظرفیت تردد را به سمت خیابانها هدایت کنیم و توقف در حاشیههای خیابان و دوبله پارک کردن که یکی از عوامل ترافیک است را کاهش دهیم.
مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: با توجه به اینکه نیمی از شلوغی بزرگراههای اصفهان مربوط به سردرگمی مسافران برای اسکان است، تابلوهای راهنمایی مسیر مسافران نوروزی در ابتدای بزرگراهها به ویژه در امتداد رینگ سوم ترافیک شهری نصب میشود.
مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان بیان داشت: اطلاعرسانی طرح زوج و فرد و محدودیتهای ترافیکی شهر در ورودی و خروجیهای شهر اصفهان در تابلوهای استاندارد شناخته شده برای اطلاع مسافران در روزهای پایانی سال و مسافرتهای نوروزی نصب خواهد شد.
