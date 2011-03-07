به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا فصل گذشته در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 4 بر یک مقابل آرسنال به برتری رسید که هر چهار گل بازی را لیونل مسی به ثمر رساند. هافبک آرژانتینی بارسا گفت هموطن او این بار هم می‌تواند عملکرد سال گذشته خود و حتی بهتر را مقابل آرسنال تکرار کند.



ماسکرانو به "سان" گفت: مسی هر کاری انجام دهد من شگفت زده نمی شوم. فکر می کنم او بتواند گل های سال گذشته خود را تکرار کند و حتی یکی هم بیشتر بزند. ما با یک پیروزی یک بر صفر هم به دور بعد صعود می کنیم اما می خواهیم با حاشیه امنیت به پیروزی برسیم.

ماسکرانوی 26 ساله افزود: ما همواره حریفان خود را تحت فشار قرار می دهیم. مهم ترین موضوع این است که ما همان گونه بازی کنیم که به آن عادت داریم. در لندن هم صرفنظر از نتیجه ، بازی بسیار تماشایی و خوبی را مقابل آرسنال انجام دادیم.

بر پایه گزارش ساکرنت، بارسلونا در دیدار رفت با نتیجه 2 بر یک مقابل آرسنال شکست خورده است.