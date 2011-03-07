به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی امروز دوشنبه در نشست هم اندیشی راهبردی طرح ملی خرید اعتباری (میزان) که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به مزایای مختلف این طرح خاطر نشان کرد : با گسترش طرح ملی خرید اعتباری بخش قابل توجهی از احتکار و واسطه گری و دلالی حذف می شود و جامعه به سمت تولید و توزیع سالم پیش می رود.



معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اقدامات اصلاحی مختلف دولت در بخش اقتصاد اظهار داشت : دولت با اجرای اقداماتی همچون طرح هدفمند سازی یارانه ها و طرح ملی خرید اعتباری به دنبال رونق اقتصادی کشور ، بالا رفتن قدرت خرید مردم و ریشه کن شدن فقر در کشور است و اینگونه اقدامات در واقع مقدمه ای بر مدیریت جهانی است.



وی با بیان اینکه نحوه اجرای طرح میزان در شورای عالی اشتغال و ستاد کنترل بازار مورد بررسی قرار گرفت، گفت : در مرحله اول اجرای این طرح دولت کارکنان وزارت آموزش و پرورش و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را تحت پوشش قرار داد و آغاز اجرای فراگیر این طرح از سال 90 در میان کارمندان دولت شروع شده و در مراحل بعدی نیز کلیه متقاضیان را تحت پوشش قرار خواهد داد .



رحیمی بهبود و گسترش تولید ، ایجاد اشتغال ، توسعه بانکداری و تجارت الکترونیکی و حمایت از تولید کنندگان داخلی را از جمله مزایای طرح میزان برشمرد و گفت: با اینگونه اقدامات اقتصاد کشور رونق پیدا کرده و تورم کاهش می یابد.



وی با اشاره به اینکه در این طرح قدرت خرید مردم تا 15 میلیون ریال افزایش می یابد و بازپرداخت این مبلغ نیز به صورت قرض الحسنه خواهد بود، گفت: اجرای این طرح گامی موثر در مبارزه با ربا و رباخواری است.



معاون اول رئیس جمهور در ادامه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواست با ساخت برنامه‌های مناسب مردم را با مزایای مثبت این طرح آشنا کند.



رحیمی ضمن قدردانی از وزارت بازرگانی ، اصناف و دیگر دست اندرکاران شکل گیری این طرح گفت: دولت به عنوان خدمتگزار ملت تلاش می کند با اجرای اینگونه طرح‌ها رونق قابل توجهی در تولید ، توزیع و مصرف کشور ایجاد کند و انتظار می‌رود همه بخش‌های جامعه، دولت را در اجرای این طرح بزرگ حمایت و یاری کنند.



در پایان این مراسم با حضور معاون اول رئیس جمهور کارت اعتباری برخی وزارتخانه ها به شکل نمادین توزیع شد.