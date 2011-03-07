بدون پشتیبانی دولت امکان اعزام کاروانهای راهیان نور میسر نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری در خصوص اعزام کاروان های متشکل از مسئولان دولتی عنوان کرد: ما از استانهای مختلف مسئولانی از جمله استانداران، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس را داریم که حداقل سالی یک بار هم برای شرکت در این مراسم معنوی و هم برای رصد و کنترل آن حضور دارند.

وی با بیان اینکه راهیان نور متعلق به همه آحاد مردم است، ابراز امیدواری کرد نخبگان بیش از پیش در این مراسم معنوی حضور پیدا کنند تا حز معنوی پیدا کنند.

سردار فضلی همچنین در خصوص فعالیت سازمان موازی با قرارگاه مرکزی راهیان نور در دولت نیز گفت: ستاد مرکزی راهیان نور در حوزه سیاست گذاری مسئولیت کنترل و نظارت اعزام کاروان ها را به مناطق عملیاتی بر عهده دارد اما با تقسیم کاری که صورت گرفته دولت هم در بخش هایی ما را پشتیبانی می کند. زیرا بدون پشتیبانی دولت امکان برگزاری چنین حرکت عظیمی نیست.

وی همچنین در خصوص اختصاص فضای مجازی به اعضای کاروان هیا راهیان نور در مناطق عملیاتی نیز گفت: امسال در اردوگاه های اسکان کاروان های راهیان نور بخش های مجازی خصوصا برای دانش آموزان، دانشجویان و فرهنگیان و اساتید راه اندازی شده است.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور اضافه کرد: همچنین قریب به 700 هزار نفر با سایت "کوله بار" که در قم مستقر است ارتباط دارند ضمن اینکه این مجموعه ویژه نامه ای را هم برای مشترکین خود در این باره منتشر می کند. البته بخشی از این طرح اجرا شده و بخشی دیگر هم در دستور کار قرار دارد.