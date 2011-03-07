کره شمالی خواستار آغاز مذاکرات صلیب سرخ دو کره شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یونهآپ، مقامات صلیب سرخ کره شمالی امروز دوشنبه طی ارسال پیامی خواستار نشستی فوری در روز چهارشنبه در پانمونجوم مبنی بر بازگرداندن 31 ماهیگیر کره شمالی که قایق ماهیگیری شان از مرز دریای غربی عبور کرده بود، شد.

وزارت اتحاد کره جنوبی پیش از این اعلام کرده بود این کشور برای بازگرداندن 27 ماهیگیر کره شمالی آماده است اما 4 نفر از آنها که از بازگشتن سر باز زده بودند را نگه خواهد داشت که کره شمالی با رد این پیشنهاد خواستار بازگرداندن تمام شهروندان خود شد.

در پی رد پیشنهاد بازگرداندن تمام شهروندان از طرف کره جنوبی مقامات کره شمالی طی درخواست دیگری از کره جنوبی خواستند با آوردن 4 ماهیگیر به پانمونجوم شرایط دیدار این افراد با خانواده هایشان را فراهم کنند پیشنهادی که امروز بار دیگر از طرف کره جنوبی رد شد و دلیل آن عدم تمایل این افراد برای انجام این دیدار اعلام شده است.

