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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

نفوذ هکرهای چینی به فایل های سری ارتش کره جنوبی

نفوذ هکرهای چینی به فایل های سری ارتش کره جنوبی

یک نماینده مجلس کره جنوبی از نفوذ هکرهای چینی به فایل های سری ارتش کره جنوبی در خصوص خرید یک هواپیمای جاسوسی از آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "چوسون ایبو"، یک نماینده مجلس کره جنوبی امروز دوشنبه گفت: هکرهای چینی ژوئن گذشته به فایل های سری ارتش کره جنوبی در خصوص خرید یک هواپیمای جاسوسی از آمریکا دسترسی پیدا کردند.

"شین هاک یونگ" نماینده مخالف از حزب دموکراتیک و عضو کمیته دفاع پارلمان کره جنوبی گفت: هکرهای چینی ژوئن گذشته توانستند به اطلاعات رایانه های وزارت دفاع کره جنوبی درباره خرید هواپیمای جاسوسی "گلوبال هاک" از آمریکا دست یابند.

وی افزود: یک مقام دولتی این نفوذ اطلاعاتی را برای من توضیح داد و کره جنوبی هنوز با دولت چین در این باره گفتگو نکرده است.

چوسون ایبو در این گزارش نوشت: در پی حمله کره شمالی به ناو جنگی کره جنوبی در مارس 2010 که باعث کشته شدن 46 ملوان شد، کره جنوبی سال گذشته مبلغ 40.4 میلیارد دلار را برای خرید هواپیماهای جاسوسی اختصاص داد.

یادآور می شود در پی حمله توپخانه ای کره شمالی در نوامبر گذشته در سواحل غربی کره جنوبی، نگرانی های امنیتی در بخشهای مرزی در دریای زرد افزایش یافته است. 

کد مطلب 1269052

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